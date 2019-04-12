13 апреля в России празднуется хороший, но пока малоизвестный праздник — день благотворителя и мецената. Дата этого праздника является отсылкой к жизни известного римского покровителя искусства, Гая Цильния Мецената, рождённого 13 апреля 70 г. до н. э.

Благотворительность, безусловно, важна для общества. Она делает богатых добрее и облегчает жизнь бедным. И такая дата — прекрасный повод узнать о благотворительности больше. Что будет интересно прочитать в этот день?

Семейный бюджет. Сохранить и приумножить

Финансы — острая тема, и многие не понимают, как они могут давать деньги кому-то постороннему, когда еле хватает на себя и свою семью? Статья «Семейный бюджет. Сохранить и приумножить» даст несколько советов, как же решить этот «финансовый вопрос».

Как избавиться от бедности?

Оказывается, даже живя в стеснённых обстоятельствах, можно радоваться жизни и помогать тем, у кого есть ещё меньше, чем у нас. Дети из этого рассказа были просто счастливы, когда в церкви им удалось собрать и пожертвовать деньги для одной бедной семьи. Но потом выяснилось, что те бедняки, для которых собирались пожертвования — они сами… Как же справиться с тем, что ты беден? Читайте: Как избавиться от бедности?

Лилия Вагнер: «Основная цель фандрайзинга – помогать людям»

Непривычное для нашего слуха слово «фандрайзинг» означает сбор средств для каких-либо предприятий или проектов. О том, каково влияние фандрайзинга в жизни общества и церкви, рассказывает директор благотворительной службы для организаций — Лилия Вагнер.

Благотворительный проект в Армении: столовая для нуждающихся

У христиан есть возможность своей жизнью доказать, что «блаженнее давать, нежели принимать». И один из таких примеров — благотворительный проект в Гюмри, Армения. В этом городе есть много людей, которые пострадали во время землетрясения и до сих пор живут в развалинах, в бедственных условиях. Таких людей верующие пригласили в церковь на бесплатные обеды. Читайте далее: Благотворительный проект в Армении: столовая для нуждающихся

Библия о благотворительности

Что может сказать эта великая Книга о безвозмездной помощи кому-то? В Библии есть много вдохновляющих цитат. Для того, чтобы не «перегореть», служа другим людям, советуем почаще перечитывать этот и другие тексты: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Исаия 58:7, 8). Читайте: Библия о благотворительности

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2019 г.