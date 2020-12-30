Христианка из Ирана получила награду за анимационный фильм о свободе вероисповедания

Иранская христианка Марал сняла фильм, подчёркивающий важность свободы убеждений и вероисповедания, и получила за свою работу главный приз в категории «анимация» на конкурсе короткометражных фильмов, проведённом в США, но на родину вернуться не может, потому что там считается преступницей.

Марал уверовала во Христа в возрасте 19 лет вскоре после того, как покинула Иран ещё подростком. Спустя почти два десятилетия она всё ещё чувствует себя изгнанницей, поскольку не может вернуться на родину из-за своей веры. «Я не могу вернуться в свою страну, как известили меня власти Ирана, поскольку считаюсь преступницей», — с горечью говорит девушка.

Главная идея её анимационного фильма вдохновлена правом на свободу вероисповедания, закреплённым в статье 18 Всеобщей декларации прав человека, утверждающей, что каждый имеет равное право на свободу мысли, совести и религии. «Каждый должен иметь возможность выбрать или изменить свою веру и прочие убеждения в любое время, — напоминает Марал. — Нам всем свойственно считать, что мы овладели абсолютной истиной, но навязывать эту нашу веру и убеждения другим — ненормально». Она подчёркивает, что, хотя ей самой удалось покинуть Иран и начать новую жизнь на Западе, мыслями и душой она остаётся со своими единоверцами-христианами в Иране. «Преследования усиливаются, — отмечает девушка. — Многие наши братья и сёстры брошены в тюрьмы, а христианские общины испытывают нарастающее давление со стороны властей».

Источник новостей: Седмица.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.