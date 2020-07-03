За время пандемии выросла популярность сайтов о религии

Распространение коронавируса сказалось на характере потребления интернет-ресурсов. Пользователи заинтересовались религиозными сайтами. В последнюю неделю марта объём потребления трафика на религиозных сайтах вырос на

30 – 500%, оценила компания Qrator Labs, которая специализируется на противодействиях DDoS-атакам. Эксперты Qrator Labs объясняют повышенный интерес к религиозным интернет-ресурсам тем, что во время эпидемии коронавируса многие участвуют в церковных службах по видеосвязи, а также интересуются взглядом духовенства на происходящие события.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.