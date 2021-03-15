Христианский кроссворд апрель 2021

Найдите на буквенном поле слова из списка. Они могут располагаться только по прямым линиям, идущим по всем направлениям, включая диагональные. Слова могут пересекаться. Из оставшихся невычеркнутыми букв сложите ключевую фразу. Пришлите её в редакцию до 15 МАЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Сохраните кроссворд себе на компьютер и распечатайте его, (чтобы сохранить рисунок, откройте его в отдельной вкладке, затем нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите «Сохранить изображение как», далее распечатайте рисунок).

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.