Христианский кроссворд апрель 2023

- «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 4, 5, 7, 5» (Ин. 3:16).
- «Бог во 8, 6, 3, 9, 10, 1 примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19).
- «Закон свят, и 11, 12, 13, 5, 14, 1, 2, 15 свята и праведна и добра» (Рим. 7:12).
- 16, 17, 18, 12 — автор книги Деяния апостолов (Деян 1:1, Лк. 1:1–4).
- «Оправдавшись верою, мы имеем мир с 19, 5, 7, 5, 20 через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1).
Составил Вениамин Ядуванкин
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.
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