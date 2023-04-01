Христианский кроссворд апрель 2023

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кроссворд март 2018
Разгадав криптограмму, вы прочтёте строки из христианского гимна. Чтобы узнать ключ, разгадайте зашифрованные слова из библейских текстов. Пришлите строки, зашифрованные в криптограмме, в редакцию до 15 МАЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
  1. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 4, 5, 7, 5» (Ин. 3:16).
  2. «Бог во 8, 6, 3, 9, 10, 1 примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19).
  3. «Закон свят, и 11, 12, 13, 5, 14, 1, 2, 15 свята и праведна и добра» (Рим. 7:12).
  4. 16, 17, 18, 12 — автор книги Деяния апостолов (Деян 1:1, Лк. 1:1–4).
  5. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с 19, 5, 7, 5, 20 через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1).

    Ответы на кроссворд

    Правила розыгрыша призов

Составил Вениамин Ядуванкин

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.

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