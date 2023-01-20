Христианский кроссворд февраль 2023

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 МАРТА, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

По горизонтали: 18. Настенный светильник. 21. Притчи Соломона, чтобы «усвоить … благоразумия, правосудия, суда и правоты» (Пр. 1:3). 24. «Истинно Человек Сей был … Божий» (Мк. 15:39).

По вертикали: 15. «Так будут последние …, и первые последними» (Мф. 20:16). 18. Низкий мужской голос. 19. Город в земле Ханаанской, доставшийся в удел колену Иудину (И. Нав. 15:32).

По дугам: 1. «Не бойся, … стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32). 2. Божий вестник (Лк. 1:13). 3 вправо. Желеобразное лакомство, приготовленное путём уваривания ягод или кусочков фруктов в сахарном сиропе. 3 вниз. Плод Духа (Гал. 5:22). 4. Место, где Господь насадил рай (Быт. 2:8). 5. Древнее стенобитное орудие. 6. «И нарёк Адам имя жене своей: Ева, ибо она … матерью всех живущих» (Быт. 3:20). 7. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте … Ему» (Мф. 3:3). 8. Сорт кабачков. 9. Иисус «придёт … же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11). 10. «Ты взвешен на весах и найден очень …» (Дан. 5:27). 11. Иисус «Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и … и племени» (Откр. 5:9). 12. Поступок в соответствии с чьими-либо желаниями. 13. «Давид и все сыны Израилевы … пред Господом на всяких музыкальных орудиях» (2 Цар. 6:5). 14. Иисус «смотрел, как народ кладёт … в сокровищницу» (Мк. 12:41). 16 вправо. «Такое …! Так великое!» (Откр. 16:18). 16 вниз. Сигнал, подаваемый ударами в колокол. 17 влево. «Сидящему на престоле и Агнцу … и честь, и слава и держава во веки веков» (Откр. 5:13). 17 вниз. Химический элемент. 20. «Слово Твоё — светильник … моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). 22. «Поклонитесь Сотворившему небо и землю, и … и источники вод» (Откр. 14:7). 23. Судья Израиля (Суд. 8:23). 25. «Дар Божий — жизнь … во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 26 влево. Женское имя. 26 вправо. Интуитивная догадка. 27 влево. Покатая поверхность. 27 вправо. Степень свечения раскалённого тела. 28. «И пошёл …, как сказал ему Господь» (Быт. 12:4). 29. Второй сын Адама и Евы. 30 влево. «О … сказал» (Втор. 33:20). 30 вправо. «Не станет царя в …, и Аскалон будет необитаем» (Зах. 9:5). 31. «Я недостоин развязать ремень у … Его» (Ин. 1:27). 32. Первая книга Библии. 33. Обряд, совершаемый над больным человеком (Иак. 5:14). 34. Тучный моавитский царь (Суд. 3:17). 35. «И хромал он на … своё» (Быт. 32:31).

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.