Христианский кроссворд март 2023

1. Нечто, созданное воображением. 2. Небольшое вёсельное судно. 3. Забава для детей во дворе. 4. Знаток человеческой души. 5. Ощущение потребности в пище. 6. Степень развития чего-нибудь. 7. Работа вдвоём. 8. Сочетание симптомов заболевания. 9. Альтернатива. 10. «Я есмь … жизни» (Ин. 6:48). 11. Маленький ребёнок. 12. «Вдруг предстал им … Господень» (Лк. 2:9). 13. Круглая дата. 14. Мыслительные способности человека. 15. «…никто, сотворивший … именем Моим, не может вскоре злословить Меня» (Мк. 9:39). 16. Нечто поучительное, из чего можно сделать вывод на будущее. 17. Неправильность в действиях. 18. Предпринимательская деятельность.

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Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.