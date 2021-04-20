Христианский кроссворд май 2021

В этом кроссворде последняя буква предыдущего слова является начальной буквой последующего слова. Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 ИЮНЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 Победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

Сохраните кроссворд себе на компьютер и распечатайте его, (чтобы сохранить рисунок, откройте его в отдельной вкладке, затем нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите «Сохранить изображение как», далее распечатайте рисунок).

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.