Из цикла «Евангельское творчество Василия Поленова»

В Третьяковской галерее хранится уникальное полотно Василия Дмитриевича Поленова «Среди учителей». Всего у художника более 60 картин по новозаветной тематике. Ей Поленов посвятил 13 лет жизни. Он изучал историю, культуру, путешествовал в Палестину, чтобы соединить свои знания с живыми впечатлениями.

Картины Поленова помогли простому народу и детям понять историю Иисуса Христа. «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя сплошь будет обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело», — писал Василий Дмитриевич.

Исследователи творчества Василия Поленова утверждают, что его цель передать атмосферу первоначального христианства была близка идеям Реформации в Европе, появившимся на фоне борьбы против нравственного упадка римско-католической Церкви и приведшим к возникновению протестантизма.

Всё, связанное с Христом, было неимоверно дорого великому художнику. Поленов своим творчеством как бы утверждает, что там, где присутствует Иисус Христос, царят мир, согласие и любовь и что хаос обрушивается на жизнь людей, оставленных без Него. Василий Дмитриевич настойчиво и убедительно стремится «очистить» образ Спасителя от мистификации, сделать его близким и понятным, в крайней степени человеческим.

Евангельское творчество Поленова свободно от каких-либо толкований и догматики, от влияния современной ему церкви. Чтобы мы могли недвусмысленно понять, что и кого хотел изобразить художник, Василий Дмитриевич снабдил свои произведения описанием.

В этой статье мы поговорим о картине под названием «Среди учителей». В центре полотна — отрок Иисус в храме. Это довольно редкий сюжет в живописи.

Мы видим притвор Иерусалимского храма. В тени на циновках сидит группа учителей. Среди них — двенадцатилетний мальчик в белой одежде и белой шапочке. Вокруг собрались фарисеи и саддукеи. Среди них — раввин Гиллел, добропорядочный человек, живущий жизнью бедняка, которому принадлежат слова: «Не пожелай ближнему того, что сам ненавидишь. В этом — вся Тора. Остальное — комментарии».

Развалившийся, вальяжный, самоуверенный, в богатой одежде, побритый по римской моде, сидит будущий первосвященник.

На картине мы видим разных людей. Стоит отметить, что среди фарисеев были очень посвящённые личности, от которых было чему поучиться. Они готовили почву для проповеди Иисуса.

На галёрке задумчиво сидит Никодим — тот самый, который позднее придёт к Иисусу ночью, чтобы задать свои вопросы. Ему трудно даётся принятие решений, но именно он примет участие в снятии с креста и в погребении тела Иисуса.

Приставив руку к уху, сидит раввин Шимон, любящий больше слушать, чем говорить.

Мы видим на полотне и простого человека, работягу. Он услышал слова Иисуса и устремился к Нему. Этот человек труда представляет тех простых людей, которые впоследствии станут учениками Христа.

На заднем плане находятся меновщики. Их мало интересуют святые разговоры. Им всё равно до тех пор, пока дело не коснётся их.

Вдалеке — Елеонская гора, а у входа в храм, сложив руки, — женщина, мать Иисуса. Она как будто не решается подойти к такой важной группе учителей. Вне храма стоит и Иосиф. Родители пришли за сыном, которого давно ищут.

Поленов запечатлел очень важный момент из жизни Иисуса. Вероятно, именно здесь произошло глубокое осознание Им Своей миссии. Потребуется время, чтобы осмыслить услышанное и позже выйти на открытую проповедь. Люди, окружающие мальчика в храме, разнообразны по типу; они как бы олицетворяют собой последующую жизнь всего христианства, все те элементы, с которыми ему пришлось и приходится сталкиваться.

А мы? Чему учимся мы, находясь в храме? Размышляем ли о Божьем призвании, внимаем ли Слову Божьему всем сердцем? Или уподобляемся меновщикам, которых не интересует ничего, кроме собственной корысти?

«Наблюдай за ногою твоею, когда идёшь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают» (Библия, книга Екклесиаста 4:17).

Статья подготовлена по публикациям и интервью с Татьяной Лебедевой

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.