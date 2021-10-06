Христу заранее известно,
Чем кончится земной наш труд —
Одни в Раю получат место,
Другие навсегда уйдут.
Кто жил, себе лишь угождая,
Себя лишь милого любя,
Конечно же, лишится Рая —
Об этом Бог сказал, не я.
Грехов всех корень — в эгоизме.
Лишь в нём — причина зла и бед.
Из глаз же чтущих Бога Жизни
Струится счастья нежный свет.
Они в общении открыты,
Готовы плачущих обнять,
О благе многих их молитвы,
Их цель здесь — всех людей спасать.
Они нас к Богу направляют,
О Нём с восторгом говоря.
При этом лица их сияют…
И трудятся они не зря!
Их ждёт великая награда —
Бессмертье, вечной жизни дар!
А те, кто жить с Христом не рады,
Исчезнут в Судный День, как пар.
Создатель добрых лишь оставит
Жить в Славной Вечности с Собой,
Ведь там Любовь Его всем правит
И движет всеми Дух Святой!
Игорь Плохатнюк
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.