Христу заранее известно,

Чем кончится земной наш труд —

Одни в Раю получат место,

Другие навсегда уйдут.

Кто жил, себе лишь угождая,

Себя лишь милого любя,

Конечно же, лишится Рая —

Об этом Бог сказал, не я.

Грехов всех корень — в эгоизме.

Лишь в нём — причина зла и бед.

Из глаз же чтущих Бога Жизни

Струится счастья нежный свет.

Они в общении открыты,

Готовы плачущих обнять,

О благе многих их молитвы,

Их цель здесь — всех людей спасать.

Они нас к Богу направляют,

О Нём с восторгом говоря.

При этом лица их сияют…

И трудятся они не зря!

Их ждёт великая награда —

Бессмертье, вечной жизни дар!

А те, кто жить с Христом не рады,

Исчезнут в Судный День, как пар.

Создатель добрых лишь оставит

Жить в Славной Вечности с Собой,

Ведь там Любовь Его всем правит

И движет всеми Дух Святой!

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.