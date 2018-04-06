«Ваши ключи к здоровью» - газета о восьми докторах

7 апреля — Всемирный день здоровья. Редактор газеты «Ваши ключи к здоровью» Людмила Яблочкина рассказала об этом издании, полностью посвящённом здоровому образу жизни.

— Сейчас много изданий о здоровом образе жизни. В чём уникальность газеты «Ваши ключи к здоровью»?

— Уникальность в том, что мы рассказываем о всех трёх составляющих здорового образа жизни — физическом, умственном и духовном. Все они взаимосвязаны, и проблемы в одном вызывают проблемы и в других.

Знаете, где в Москве люди живут дольше всего? В центральном районе! Когда учёные узнали, — у них был шок: ведь здесь самый загазованный воздух, шум, суета, множество стрессов… Оказалось, что там живёт больше всего людей с высшим образованием — людей, которые не позволяют пренебрежительного отношения к своему здоровью. Поэтому те, кто практикует здоровый образ жизни, мотивируют себя, познавая, что-то новое. Но здесь важно не всё подряд читать, и не всему верить.

Подбирая новости медицины, я постоянно сталкиваюсь с тем, что одно исследование противоречит другому… Поэтому мы стараемся публиковать только те научные открытия, которые подтверждены ВОЗ и не противоречат древним, проверенным тысячелетиями принципам здоровья, изложенным в Библии. В этом тоже уникальность нашего издания.

Ещё наша газета уникальна тем, что мы не рекламируем медицинские препараты. Основные «доктора» нашего издания — это восемь «ключей», помогающих восстановить здоровье естественным способом, без медикаментов. Каждый из них научно доказан. Все они являются прекрасными лечебными и профилактическими средствами в борьбе с различными заболеваниями.

— Что это за «ключи»?

— На первой странице газеты все они перечислены. Это питание, вода, отдых, воздух, солнце, воздержание, физические упражнения, вера.

Веру в Бога я бы поставила на первое место, потому что настоящая вера, побуждает человека заботиться как о физическом, так и о духовном здоровье. Верующие в Бога люди не останутся один на один со своим заболеванием, они учатся решать проблемы, прося помощи у Бога. А Он не оставляет их без ответа, как любящий Родитель, Он помогает всем, кто верит и ждёт от Него помощи. Согласитесь, что не все проблемы мы в состоянии решать сами, отсюда переживания, бессонница, стрессы и как результат — заболевания. Но всё, что не под силу человеку, поможет решить Бог. Надо только обратиться к Нему. Поэтому мы публикуем письма людей, которые были исцелены по вере в Иисуса Христа, чтобы никто не отчаивался и обращался к Богу за исцелением.

Кроме того, мы пишем и о работе Центров здоровья, куда можно приехать и убедиться как эти «доктора» работают, научиться готовить здоровую пищу, делать физические упражнения и многое другое.

— Как можно подписаться на газету?

— Ещё одна уникальная особенность газеты «Ваши ключи к здоровью» — бесплатная подписка на первые полгода. Чтобы оформить её достаточно позвонить на Горячую линию или отправить сообщение (смс, Viber, WhatsApp) на номер +7963-239-2777. Также можно заполнить купон и прислать по адресу, указанному на последней странице газеты. В дальнейшем подписку можно оформить через Почту России (подписной индекс — П4049).

— Ваши пожелания читателям.

— Желаю обрести полноценное здоровье, убедиться на своём опыте, как простые принципы, данные Богом, восстанавливают организм, дарят здоровье и крепость на долгие годы.

Беседовала Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.