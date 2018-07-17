Клубнично-банановый смузи с овсянкой

Состав:
- 5 – 7 ягод клубники,
- 1 банан,
- 1/3 стакана молока (можно использовать соевое, миндальное или воду),
- 9 столовых ложек овсяных хлопьев.
Способ приготовления:
Овсяные хлопья залить молоком или водой и оставить в холодильнике на ночь. Банан, клубнику и замоченную овсянку взбить в блендере.
Смузи получается густым, со сливочно-ягодным вкусом. Чтобы уменьшить калорийность напитка, не добавляйте в него банан. Такой смузи можно пить через крупную соломинку или есть ложкой.
Источник: 8doktorov.ru