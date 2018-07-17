Клубнично-банановый смузи с овсянкой

Состав:

5 – 7 ягод клубники,

1 банан,

1/3 стакана молока (можно использовать соевое, миндальное или воду),

9 столовых ложек овсяных хлопьев.

Способ приготовления:

Овсяные хлопья залить молоком или водой и оставить в холодильнике на ночь. Банан, клубнику и замоченную овсянку взбить в блендере.

Смузи получается густым, со сливочно-ягодным вкусом. Чтобы уменьшить калорийность напитка, не добавляйте в него банан. Такой смузи можно пить через крупную соломинку или есть ложкой.

Источник: 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.