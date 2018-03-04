Во второй половине февраля у православных людей начался Великий пост. Длится он сорок дней, так называемую четыредесятницу, что является образом сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне.

В это время принято строго ограничивать себя в пище, исключая продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, рыбу. Учитывая то, что для большинства россиян продукты животного происхождения являются основой ежедневного рациона, кардинально изменив своё питание в пост, многие испытывают недомогание. Но можно ли соблюдать пост, сохранив при этом своё питание сбалансированным? Конечно, ведь существуют вкуснейшие рецепты постных блюд, которыми вы можете заменить блюда, включающие в себя животные продукты. Тем более что причинение вреда своему здоровью явно не согласуется с волей Божьей (1 Коринфянам 3:17).

Например, если вы любите пиццу, то думаю, что пицца на постном тесте с соусом из кешью и начинкой из томатной пасты, с оливками и грибами может вас заинтересовать. Полный рецепт её вы сможете найти на сайте 8doktorov.ru. Это блюдо вы смело можете есть и во время поста, тем более что такая пицца принесет вам значительно больше пользы и не навредит фигуре, так как зачастую в пиццу по привычным рецептам входят очень калорийные продукты: майонезные соусы, сыр и колбаса.

Для многих может стать открытием такое блюдо, как «фалафель». Оно пока не слишком распространено в России, но стало настолько популярным в Израиле, что считается национальным блюдом и в некоторой степени символом страны. Несмотря на его необычное название, продукты для его приготовления требуются элементарные, а приготовление не займёт много времени.

Следующим интересным блюдом, которым вы сможете побаловать себя в пост, являются «Батончики мюсли». Их можно предложить гостям к чаю или взять с собой на работу, как десерт, которой даст вам заряд энергии на долгое время, ведь в его состав входят орехи, овсяные хлопья, яблоки, бананы и груши.

Кто из нас не любит позволить себе ароматную свежую сдобу? Думаю, мало кто сможет устоять от аромата свежей медовой булочки с отрубями. Тем более что отруби — продукт очень богатый полезными свойствами. Они не только помогут при сердечно-сосудистых заболеваниях и высоком уровне глюкозы в крови, но и станут полезны при похудении, аллергии и борьбе с прыщами на лице. За рецептом булочек переходите по ссылке. Там же вы найдёте другие рецепты постных блюд.

Еще одно явство, это паштет из чечевицы. Этот паштет станет не только полноценной заменой животного белка на время поста, но и будет источником питательных веществ. Обилие клетчатки в чечевице заставит кишечник активно сокращаться, будет выводить шлаки, не вызывая повышенного газообразования или других неудобств.

Эти несложные, но интересные, а что самое главное — вкусные и полезные рецепты постных блюд помогут вам полноценно питаться во время Великого поста. Для многих станет приятным сюрпризом по окончании поста увидеть на весах цифру на несколько килограммов меньше, ведь постные продукты зачастую менее калорийны. Буду надеяться, что какие-то из представленных рецептов понравятся вам настолько, что войдут в ваш привычный рацион, ведь питаться вкусно и правильно можно и без постоянного употребления в пищу продуктов животного происхождения.

Екатерина Воронина