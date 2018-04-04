Книга хвалы и прославления

Псалтирь — одна из книг, которая входит в Священное Писание. Она берёт своё название от греч. «псалтирион», так назывался струнный музыкальный инструмент. На еврейском языке она называется «Песнь хвалы» или «Книга Хвалений». Это своего рода гимны поклонения Живому Богу.

Книга псалмов писалась на протяжении многих лет, начиная от Моисея (1500 лет до Р. Х.) и заканчивая временами Ездры и Неемии (400 лет до Р. Х.), но большинство из них принадлежит Давиду.

Главными струнными инструментами в то время были арфа и псалтерия, а духовыми — флейта, труба, рожок. Кроме этих были и ударные инструменты: кимвалы и тимпаны. У царя Давида был оркестр из 4000 музыкантов (1 Паралипоменон 23:5). Он был поэтом и музыкантом и от всего сердца любил Бога. В псалмах открывается характер Давида, и в них каждый христианин может увидеть себя, свою борьбу, грехи, страдания, стремления, радости, неудачи и победы.

Главные мысли книги Псалтирь

Здесь очень выразительно представлены такие понятия, как прославление Бога, благодарность, вера, надежда, сокрушение о грехе, Божья верность и Его помощь. Главная же идея псалмов — глубокое доверие Богу.

Слова «упование», «надежда» очень часто повторяются во всей книге. При всяких обстоятельствах жизни, радостных и печальных, Давид всегда обращался к Богу. Несмотря на свои проблемы и слабости, он жил с Богом.

Хваление было на устах Давида постоянно. Он обращался к Богу в прошениях и от всей души благодарил Его за ответы на молитвы.

«Радость» — одно из любимых выражений Давида. Самые тяжкие переживания не затмили его радости в Боге. Его частыми восклицаниями были: «пойте» и «ликуйте». Псалтирь — книга поклонения Богу.

«Милость» — это слово встречается в Псалтири сотни раз. Кроме этого Давид говорит о справедливости и гневе Божьем, но преобладающей мыслью всегда была Божья милость.

В некоторых псалмах можно встретить проклинание врагов. Часто это смущает христианина, ведь кажется, что это противоречит евангельскому духу. Нужно помнить, что эти псалмы были написаны во времена Ветхого Завета, когда ещё не пришёл в мир Спаситель и не принёс Великую Жертву за грехи людей. Тогда отношения людей и Бога были несколько другими, поэтому для ветхозаветных времён ополчение на врагов не было чем-то странным. Сегодня нам, христианам, читая такие псалмы, нужно представлять своими врагами собственные грехи. Это наши внутренние враги, на которых мы должны ополчаться. Мы должны ненавидеть не грешника, а зло и грех.

Псалтирь на Руси

На славянский язык Псалтирь была переведена в IX веке Кириллом и Мефодием с греческого церковного текста.

На Руси Псалтирь стала любимым чтением русского народа и главной учебной книгой. По Псалтири учились грамоте, и человек, изучивший Псалтирь, считался «книжным», то есть грамотным. Русские люди не расставались с Псалтирью. Книгу читали не только дома, но брали с собой в путешествия для молитвы и назидания.

Псалмы, указывающие на Христа

Христос сказал, что многие предсказания в псалмах относятся и к Нему (Луки 24:44). Написанные за тысячи лет до Христа, они предсказывали многие события из Его жизни. Все они не применимы ни к кому другому в истории.

«Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Псалом 40:10). Исполнение: «Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: “ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою”» (Иоанна 13:18).

«Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21:19). Исполнение: «Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нём жребий, чей будет, — да сбудется речённое в Писании: “разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий”. Так поступили воины» (Иоанна 19:24).

«Пронзили руки мои и ноги мои» (Псалом 21:17). Исполнение: «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» (Иоанна 20:25).

«И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» (Псалом 68:22). Исполнение: «И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: “лобное место”, дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить» (Матфея 27:33, 34); «После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Иоанна 19:28–30).

Теперь вы видите, сколь много интересного содержит в себе книга Псалтирь. Осталось только прочитать. Не откладывай на завтра — начни читать сейчас!

Сергей Четвертных

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