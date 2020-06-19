Природа Бога всегда будет оставаться для нас тайной. Человеческому разуму в силу его ограниченности не охватить всего, что связано с Богом. И всё же, читая Библию, мы можем прикоснуться к этой тайне. Сегодня мы поговорим о Личности, вызывающей, пожалуй, больше всего дискуссий. Итак, Святой Дух — Кто Он?

Некоторые думают, что Дух Святой — это просто Дух Бога. Но, обозревая всё, что открыто в Библии о Святом Духе, весьма очевидно, что Святой Дух является Личностью. Любая личность характеризуется тем, что обладает чувствами, разумом и волей, позволяющими принимать самостоятельные решения.

Священное Писание подтверждает, что Дух Святой может:

Говорить и руководить: «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице» (Деяния Апостолов 8:29). Запрещать: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их» (Деяния Апостолов 16:6, 7). Учить: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна 14:26). Утешать: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Евангелие от Иоанна 14:16, 17). Пророчествовать: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Послание Петра 1:21). Давать дары: «Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом»

(1 Послание коринфянам 12:7–9).

Дух Святой имеет:

Волю: «Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Послание коринфянам 12:11).

«Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Послание коринфянам 12:11). Интеллект: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией» (Послание римлянам 8:27).

«Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией» (Послание римлянам 8:27). Любовь: «Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (Послание римлянам 15:30).

«Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу» (Послание римлянам 15:30). Чувства: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Послание ефесянам 4:30).

Иисус Христос, давая поручение Своим ученикам перед вознесением, сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Евангелие от Матфея 28:19). Таким образом, Он подтвердил Божественность Святого Духа и Его равенство двум другим Личностям Божества — Отцу и Сыну.

Поистине природа Божества уникальна. Под словом «Бог» следует понимать Трех Личностей, составляющих небесное правление и действующих в такой совершенной гармонии, единстве и любви, что Они составляют из Себя одно целое.

По книге Евгения Седова «Триединство Бога»

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.