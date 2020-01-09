Книга, изменяющая мир

Прежде чем называться верующими, неплохо бы задать себе вопрос: «А на чём, собственно, основывается моя вера?» Апостол Павел утверждает, что настоящая вера рождается от Слова Божьего. Что же это за Божье Слово, лежащее в основе веры?

«Баунти»

В 1789 году на британском корабле «Баунти» произошёл бунт. Мятежники, захватив судно, отправили на лодке в открытый океан жестокого капитана Блая и верных ему офицеров. Восставшие матросы, спасаясь от судебного преследования, захватили несколько жителей Таити и приплыли на далёкий необитаемый остров в южной части Тихого океана, который они назвали Питкэрн. Там они попытались начать новую жизнь. Но, несмотря на прекрасные климатические условия, эти люди не смогли ужиться вместе. В течение десяти лет продолжались пьянство, драки, ссоры, убийства и изнасилования. Однажды в результате схватки между враждовавшими группировками погибли почти все жители острова. В живых остались лишь несколько человек. Ситуация была критическая: что делать, как выжить оставшимся?

Среди предметов, уцелевших с корабля «Баунти», нашли Библию. Матрос, которого звали Александр Смит, найдя её, начал читать. «Когда я дошёл до описания жизни Иисуса, — рассказывал Смит позднее, — моё сердце начало раскрываться, как двери. Как только я убедился, что Бог является любящим и милующим Отцом для кающихся, мне показалось, что я буквально ощущаю Его присутствие, и с тех пор я всё более и более убеждаюсь в том, что Его рука направляет меня».Исследователь пишет: «С тех пор на Питкэрне воцарился мир. На острове начались регулярные чтения Библии и богослужения. Смит не только сам возродился при чтении Библии: благодаря его проповеди был возрождён практически каждый обитатель этого острова. Наконец-то на острове возникло мирное, спокойное, живущее в любви друг к другу сообщество людей».В начале XIX века остров был обнаружен. Все были поражены живущими на острове людьми и царившей там атмосферой доброжелательности и мира. Библия с парусника «Баунти», которая сыграла такую огромную роль в истории жителей Питкэрна, хранится в местном музее.

Самая популярная книга в мире

Библия — самая издаваемая книга в мире. Ежедневно тиражируется более 32000 экземпляров. Это значит, что каждую секунду в мире издаётся по Библии. Её общий тираж за полтора века составляет 6 – 8 миллиардов экземпляров. Именно Библия вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая книга в истории.Эту удивительную Книгу полностью или частично перевели на более чем 2500 языков и наречий мира. Её читают люди всех сословий — от дворника до академика. Она пользуется популярностью у людей всего мира уже более 2000 лет.

Авторство

Писалась Библия на протяжении около 1600 лет. Библия — это сборник, состоящий из 66 книг. Её авторами являются люди разного социального статуса, сословия и уровня образования. И удивительно, что учение библейских авторов, затрагивая на разном уровне многие аспекты жизни человечества, включая, как и мелкие детали, так и обширные вопросы, уникальным образом согласуется и формируется вокруг общей темы. В написанном нет противоречий; более того, авторы дополняют друг друга, формируя целостный законченный труд, даря нам непревзойдённую по мудрости и практичности Книгу!

Научная достоверность и историчность

Подлинность Библии убедительно доказана знаменитыми учёными в разных областях знаний. Все персонажи и события Библии достоверны и подтверждаются свидетельствами историков прошлого и настоящего (Светоний, Иосиф Флавий, Тацит и др.). О жизни и смерти Иисуса Христа упоминают в своих трудах такие его современники и древние историки, как Корнелий Тацит, сатирик и противник христианства Лукиан, иудей Иосиф Флавий, римский губернатор Плиний Младший и другие. Описание происхождения народов в Биб-лии (книга Бытие, 10 гл.) до сих пор считается самым достоверным историческим документом столь далёкого прошлого. Новые археологические исследования постоянно подтверждают подлинность Библии.

Влияние на культуру

Библия оказала огромное влияние на развитие общечеловеческой культуры. На библейские сюжеты создано множество шедевров в области литературы, музыки, живописи.

Преследование

За всю историю существования человечества Библия была самой преследуемой законом книгой. За её издательство и чтение нарушителей карали смертной казнью. Её запрещали не только противники христианства, но и официальная церковь. Ни одна из книг в мире за всю историю не была так гонима и ненавидима. Тем не менее, она сохранилась и продолжает свой путь!

Пророчества

Библия — единственная книга в мире со стопроцентным исполнением пророчеств. Уже исполнились сотни библейских пророчеств. В них мы можем встретить не только описание предстоящих событий, но и указание географических названий, имён действующих лиц, временных рамок и других деталей. Например, в книге пророка Даниила даётся последовательное изложение основных событий всемирной истории вплоть до Второго пришествия Иисуса Христа на нашу землю. Точность исполнения пророчеств, описывающих события прошлого, вселяет в нас уверенность в том, что пророчества Библии о будущем исполнятся с такой же точностью!

Библия (она же Писание, она же Слово Божье) — это Величайшая Книга, которая изменила миллионы жизней, сохранила семьи, избавила от пагубных зависимостей, подарила радость отчаявшимся и разочаровавшимся. Более того, людям всех времён и народов она даёт надежду на самые заветные чаяния человека — жить вечно и жить счастливо!

Алёна Маскина

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.