Книга, после которой хочется стать лучше

Ключи от Царства – Арчибалд Кронин

Хороший писатель должен быть жесток. Иначе у него не получится написать реалистичную книгу. Такую, читая которую веришь, что именно так всё и происходило бы в жизни. Я открыла Арчибалда Кронина около года назад, и до сих пор не перестаю удивляться, как же он беспощаден по отношению к своим персонажам (и чувствительным нервам некоторых читателей!) и как правдоподобны сюжеты его книг.

Книга, которая превзошла все мои ожидания, носит удивившее меня религиозное название — «Ключи от Царства» (ключи от Царства Небесного Христос обещал дать апостолу Петру, Евангелие от Матфея 16:19). Это история жизни обычного католического священника, неудачника, как считали многие его собратья. Нет, не просто неудачника, а вольнодумца, еретика! Книга «Ключи от Царства» начинается с того, что мы видим отца Чисхолма в старости — священником в небольшом приходе. К нему приезжает монсеньор Слит, священник более высокого ранга, чтобы подготовить к предстоящей отставке. Он обвиняет отца Чисхолма в плохом управлении приходом.

«К вам пришла одна из ваших лучших прихожанок, миссис Гленденнинг. Не виновата же она в том, что так толста. Она пришла к вам, чтобы получить духовное руководство, а вы посмотрели на неё и сказали: “Ешьте поменьше. Врата рая узки”».

Это необыкновенно добрая, умная и грустная книга, написанная прекрасным языком. Одна из тех книг, после которых хочется стать лучше. Возможно, Фрэнсис Чисхолм — не пример для прямого подражания, но для меня он — источник вдохновения, сил для преодоления себя, своей лени и равнодушия, жизненных невзгод.

В книге «Ключи от Царства» нет проповедей и нотаций. Нет прямого ответа на вопрос: кто прав — Фрэнсис, в конце жизни сожалеющий о том, что немногого добился, или его друг Ансельм, ставший епископом, популярным и уважаемым человеком. Правильно ли прожил свою жизнь эксцентричный священник, утверждавший, что не все атеисты попадут в ад? Который нарушил одну из десяти заповедей, чтобы спасти своих ближних?

Когда ему предлагают уйти на покой, в приют для престарелых священников, он говорит: «— Пока я жив, я не желаю очутиться в обществе целой массы престарелых священников. Может быть, вам это покажется странным, но я никогда не мог выносить духовенство в больших дозах.

Слит улыбнулся обиженной кривой улыбкой.

— Мне ничто не покажется странным в вас, отец. Простите меня, но ваша репутация ещё до вашего отъезда в Китай… вся ваша жизнь… была своеобразной, чтобы не сказать большее.

Наступило молчание. Отец Чисхолм тихо сказал:

— Я дам отчёт за свою жизнь Богу».

Мы также имеем возможность прочитать этот отчёт. Не подумайте, что Фрэнсис Чисхолм был святым. Мы видим как его победы, так и поражения, восхищаемся его поступками и тут же сожалеем о промахах. Его жизнь не была лёгкой. Многое, о чём он мечтал, не сбылось. Но он всегда был верен себе, честен и прям. Странный такой парень, может быть немного колючий, но обещаю: вы его полюбите.

P.S. Не смотрите экранизацию книги «Ключи от Царства».

Анастасия Пачина

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2018 г.