Книга, которая спасла мою жизнь

Вся Библия является откровением славы Божьей во Христе. Принятая с верой и послушанием, она возбуждает физические, умственные и духовные способности и направляет жизнь по правильному пути. Читать и понять её может любой человек, сердце которого вдруг открывается для Бога. Пример тому опыт Владимира Владыкина. В прошлом он был зависим от алкоголя, буйствовал и уничтожал духовную литературу, которую читала его жена. Но по молитве супруги он стал проявлять интерес к Слову Божьему. С этого времени Господь начал менять его жизнь.

Я профессиональный водитель. С моей женой мы прожили уже много лет. Многое было за это время. Всё у нас было, но чего-то не хватало, и я пил, пил и пил. У жены стала проявляться куча болезней, да ещё муж пьяница… Она стала ходить в церковь и три года молилась обо мне: «Лишь бы не пил, лишь бы не убил». Когда рядом с тобой кувалдой рушат печки и сжигают книги, жизни угрожает опасность. К концу третьего года жена не выдержала и пошла на консультацию к служителю с вопросом: стоит ли ей продолжать жить с таким человеком? Пастор дал ей такой совет: «Если твоей жизни угрожает опасность, если ты всё сделала для спасения своего мужа и отца твоих детей, то можешь уходить». По дороге домой она приняла решение и сказала Богу: «Хорошо, Господи, я попробую спасти его». Я восхищаюсь своей женой! Когда она принимала это решение, Господь работал в моём сердце.

У меня по ночам была бессонница. Я перечитал все свои и соседские книги, осталась только полка с церковной литературой. Меня привлекла книга в красном переплёте. Я достал её, открыл и увидел интересное название: «Новый век против Евангелия». Заинтересовала мысль, что кроме меня есть ещё люди, которые против Евангелия. Правда, читал я её без особого интереса, но в конце книги была притча, которая задела меня: «Построил царь бассейн, посадил туда аллигаторов и издал указ: кто переплывёт этот бассейн, тому полцарства или свою дочь-красавицу в жёны. Не успел выйти указ, как слышен был всплеск воды, и один человек пытался переплыть бассейн. Переплыл. Его спрашивает царь: “Тебе чего — полцарства или дочку-красавицу?” На что он отвечает: “Подожди, царь, сначала я найду того, кто меня туда толкнул”».

Я в первый раз понял, кто меня в этот бассейн с бутылками и водкой толкнул. Я пошёл в свободную комнату, где часто молилась моя жена, встал на колени и сказал Богу: «Если Ты есть, помоги, пожалуйста, алкоголику последнему бросить пить». Комната вдруг стала светлою. Я оттуда выскочил, захлопнул дверь и держу её. «Что это было?» — думаю. Волосы встали дыбом, я туда больше не заглядывал, а лёг на диван и мгновенно уснул. Проснулся, а похмельного синдрома нет, ничего не болит. Думаю, неужели Господь есть? Меня это открытие настолько обрадовало, что силы появились. Я был готов без рук в фургон машины заскочить, как в молодости.

С тех пор я принял решение каждый день изучать Библию. Правда, сначала не мог понять смысла прочитанного. Нашёл какую-то книгу с иллюстрациями — картинки и внизу библейские тексты. Читаю, смотрю на картинку и удивляюсь, как автор хорошо и понятно написал. Потом мне стало интересно, неужели в Писании так написано. Открывал Библию и проверял. Так, постепенно я научился читать Писание. Я перестал пить, стал вместе с женой посещать церковь. С тех пор, как я поверил Богу и стал изучать Его Слово, жизнь начала меняться. Слава Господу за полученную свободу!

Владимир Владыкин, Удмуртия

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.