Казалось бы, всё не клеится. С человеческой точки зрения, засада. А вдруг это тот самый случай, о котором справедливо можно сказать, что нет худа без добра?

Эту историю рассказал мне один молодой человек из Житомирской области, Сергей. Сёла на Украине большие, люди могут не знать друг друга.

Сергей купил себе мотоцикл и поехал на нём к другу в соседнее село. Погостив там, парень поехал было домой, но посреди села не справился с управлением и опрокинул мотоцикл. Пришлось потом с другом два часа исправлять поломку.

Сергей очень досадовал сам на себя за этот промах и сердился, что потерял время. Когда он ехал домой по трассе, уже становилось темно, на дороге никого, только лес вокруг. И вот он видит, что у дороги стоит, покачиваясь, человек. Заметив Сергея, он поднял руку, мотоциклист остановился и взял голосовавшего с собой. Оказалось, это молодой парень из его села. Всю дорогу пассажир стонал и ёрзал на заднем сиденье. Серёга довёз его до самой двери и уже в темноте поехал к себе, радуясь, что наконец-то добрался до дома.

Когда он завёл мотоцикл в гараж и включил свет, то с ужасом увидел, что всё заднее сиденье залито кровью — парень, которого Сергей подобрал на дороге, был тяжело ранен. Сергей испугался, но никому ничего не сказал, а просто отмыл мотоцикл. Через несколько дней к Сергею пришла мать того парня и очень благодарила его за спасение сына, который чуть не умер от потери крови. Она рассказала, что вызвала «скорую» и сына увезли в больницу едва живым, но сейчас он уже выздоравливает. Если б Серёга тогда не задержался для ремонта мотоцикла, то парень погиб бы на той трассе, потому что уже никто не ездил там в то время.

Завершая свой рассказ, Сергей сказал: «Теперь, когда что-то идёт не по плану или происходит неприятность, я не сержусь и не жалею о потерянном времени, потому что, может быть, это Бог спасает меня или кого-то другого через эту ситуацию, и всегда благодарю Бога, что бы ни происходило — хорошее или плохое».

Пересказала Елена Голованова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.