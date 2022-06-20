Когда до Бога?

Размышления о стихотворении Константина Батюшкова «Бог»

Совсем недавно, 29 мая, отметили 235 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787 – 1855). Его называли смелым новатором и блестящим предшественником Пушкина. Он писал лёгкие и прозрачные стихи о дружбе и любви, воспевая радость жизни, весёлые пиры, любовные утехи и чувственные наслаждения. И вдруг стихотворение «Бог»! О чём же оно?

Начинается стихотворение словами о Божьем величии:

На вечном троне Ты средь облаков сидишь

И сильною рукой гром мещешь и разишь,

Но бури страшные и громы Ты смиряешь

И благость на земли реками изливаешь.

Начало и конец, средина всех вещей!

Во тьме Ты ясно зришь и в глубине морей.

А дальше весьма любопытные строки:

Хочу постичь Тебя, хочу — не постигаю.

Хочу не знать Тебя, хочу — и обретаю.

Везде могущество Твоё напечатленно.

«Хочу не знать Тебя…» Вполне понятное с человеческой точки зрения желание не знать Бога: ведь если есть Бог, есть и нравственный закон, есть границы. Тем, кто хочет жить по своему произволу, сама мысль о существовании Бога крайне неудобна. Но куда спрятаться от Него?

Псалмопевец Давид сказал: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] ночью»; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет» (Библия, книга Псалтирь 138:7–12). Не этими ли строками был вдохновлён Батюшков, когда писал: «Во тьме Ты ясно зришь и в глубине морей»?

Апостол Павел утверждал: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Библия, Послание римлянам 1:18–20). Вам понятны эти слова? Павел пишет, что само устройство мироздания красноречиво свидетельствует о Боге, мудром Творце. Нет оправдания тем, кто старается игнорировать очевидное. Батюшков как будто вторит апостолу словами: «Везде могущество Твоё напечатленно…»

Созерцание красоты Божьего творения невольно обращает мысли к Богу. Поэт продолжает:

Всесильного чертог, небесный чистый свод,

Где солнце, образ Твой, в лазури нам сияет

И где луна в ночи свет тихий проливает,

Туда мой скромный взор с надеждою летит!

Безбожный лжемудрец в смущеньи на вас зрит.

Он в мрачной хижине Тебя лишь отвергает:

В долине, где журчит источник и сверкает,

В ночи, когда луна нам тихо льёт свой луч,

И звёзды ясные сияют из-за туч,

И Филомелы песнь по воздуху несётся, —

Тогда и лжемудрец в ошибке признаётся.

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы…»

Затем поэт описывает другую типичную ситуацию, когда человек невольно обращается к Богу:

Иль на горе когда ветр северный шумит,

Скрипит столетний дуб, ужасно гром гремит,

Паляща молния по облаку сверкает,

Тут в страхе он к Тебе, Всевышний, прибегает,

Клянёт Тебя, клянёт и разум тщетный свой,

И в страхе скажет он: «Смиряюсь пред тобой!

Тебя — тварь бренная — ещё не понимаю,

Но что Ты милостив, велик, теперь то знаю!»

Недаром говорят: «Как тревога, так до Бога», или: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Это пословица о том, что спохватываются только тогда, когда приходит беда. Неужели Богу непременно нужно «греметь», чтобы Его заблудшие дети обратились к Нему, наконец? Друзья, выгляните из «мрачной хижины», посмотрите на свет Божий: отправьтесь в лес, к реке, выйдите в поле… Взгляните на птиц, пчёл, понаблюдайте за муравьём… Это замысел и дизайн! Это не результат случайности! Тем более человек никак не может быть плодом слепой эволюции… Обратитесь к Богу сегодня, сейчас. Не ждите «грома».

«Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного» (Библия, книга пророка Исаии 45:21, 22).

«Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:11).

Подготовила Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.