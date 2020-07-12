Когда хочется холодненького

Если лето в вашей местности удалось, то наверняка хочется чего-то холодненького. Предлагаем вам рецепты свекольника и мороженого. Только не ешьте их вместе, пожалуйста.

Холодный свекольник

Ингредиенты:

450 г свёклы

2 л воды

250 г тофу или адыгейского сыра

3 – 5 клубней картофеля

500 г огурцов

200 г редиски

по небольшому пучку зелёного лука, укропа, петрушки

соль по вкусу

Приготовление:

Вскипятить воду и опустить в неё промытую неочищенную картошку. Варить до готовности. Слить воду и оставить картофель остывать до комнатной температуры. Затем на пару часов положить его в холодильник.

Свёклу очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке. Поместить натёртую свёклу в кастрюлю и залить холодной водой. Накрыть кастрюлю крышкой и довести содержимое до кипения. Как только вода закипит, выключить огонь. Оставить свекольный бульон остывать. Можно сразу подсолить его по вкусу. Остывший бульон убрать в холодильник на пару часов. Охлаждённую картошку очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Тофу размять вилкой. Редиску нарезать тонкими ломтиками, огурцы — мелкими кубиками. По желанию огурцы можно очистить от кожуры. Мелко нарезать зелень укропа, петрушки и лука. Получившийся салат перемешать. Разложить его в порционную посуду, слегка подсаливая мелкой солью (если не солили бульон). Залить холодным свекольным бульоном вместе с натёртой свёклой. Перемешать получившийся постный свекольник и подать его к столу в холодном виде. Приятного аппетита!

Примечание:

Свекольный отвар и «салат» нужно хранить в холодильнике отдельно друг от друга. Начинку заливают отваром непосредственно перед употреблением. Начинку солят только в порционной посуде перед употреблением! Для хранения начинку солить нельзя, иначе она даст сок и испортится.

Бананово-шоколадное мороженое

Самый быстрый и простой рецепт. У меня для такого случая в холодильнике обычно хранятся 2 – 3 замороженных спелых банана. Очень удобно. Пара минут — и мороженое готово.

Ингредиенты:

2 банана, нарезанных ломтиками и замороженных

1 столовая ложка кэроба (полезного заменителя какао)

1 столовая ложка сахара или другого подсластителя (по желанию)

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне или блендере, пока текстура не будет напоминать мягкое мороженое. Если комбайн не справляется, добавьте ложку воды или соевого/кокосового молока. Подавайте сразу.

Можно обойтись и без кэроба. Тогда у вас получится просто банановое мороженое. Если вы готовы к экспериментам, то добавьте немного замороженных или свежих ягод. Естественно, не следует ожидать от такого мороженого вкуса советского пломбира, но приятная свежесть вам гарантирована. И не будет нежелательных процессов брожения, вызванных сочетанием молока и сахара в классическом мороженом.

Подготовила Вероника Касаткина

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.