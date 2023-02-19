Я знаю несколько человек, которые принципиально требуют, чтобы блюдо, не содержащее мяса, не смели называть пловом. Но тот рис с овощами и нутом, рецепт которого мы предлагаем сегодня, по вкусовым качествам не уступает традиционному плову. Попробуйте.

Плов с нутом

Ингредиенты:

пачка риса для плова (или круглого краснодарского)

5 крупных морковок

3 крупные луковицы

2 головки чеснока

½ – ⅔ стакана растительного масла (чем больше, тем вкуснее, но держим себя в руках)

2 стакана отварного нута

1 – 2 стакана нарезанных грибов (по желанию)

соль по вкусу

2 лавровых листа

1 ч. л. без верха кориандра

1 ст. л. паприки

1 ч. л. без верха куркумы

20 ягод барбариса

щепотка зиры

Приготовление:

На ночь замочить нут, утром отварить его в течение получаса. Удобно сварить сразу много нута, расфасовать по пакетикам и отправить в морозилку, чтобы он всегда был под рукой.

Масло вылить в казан для плова или другую толстостенную посуду. Поместить туда порезанную соломкой морковь. Моркови должно быть много, потом она уменьшится в объёме. Поставить на огонь. Лук порезать кубиком, добавить чуть позже, чем морковь. Тушить до мягкости, добавить нут (без жидкости), грибы (если решили их использовать), приправы (кроме лаврового листа), зубчики чеснока (часть очистить и порезать, часть можно положить прямо в шкурке, срезав кончик). Подсолить. Тушить ещё минут 7 (до испарения жидкости) без крышки.

Пока тушатся овощи, вскипятить воду и промыть рис до прозрачной воды. Поместить рис в казан поверх овощей с нутом. Сверху положить лавровые листья и несколько зубчиков чеснока. Посолить. Аккуратно залить кипятком (можно лить на лавровый лист или деревянную лопаточку), чтобы поток воды не пробивал рис. Вода должна покрывать рис на 1,5 – 2 см (в зависимости от диаметра казана). Плотно закрыть крышкой. Как закипит, убавить огонь на минимум и готовить 10 – 15 минут, затем вынуть лавровый лист, перемешать, попробовать на соль. Если рис ещё твердоват, а жидкости в казане совсем нет, то добавить ещё немного кипятка.

Через 5 минут выключить огонь, дать рису постоять ещё минут 5. Готово! Если до приёма пищи остаётся время, то аккуратно перемешайте рис ещё раз, чтобы он не слипался.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.