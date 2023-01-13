Когда конец?

Каждый день сводка новостей заставляет чаще биться сердце. Невольно вспоминаются слова Христа о том, что военные конфликты будут предшествовать Его Второму пришествию. Так долго ли ещё ждать?

«Сегодня знамения времени свидетельствуют о том, что мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Всё объято тревогой. На наших глазах исполняются пророчества Спасителя о событиях, предваряющих Его пришествие: «Также услышите о войнах и военных слухах… восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Евангелие от Матфея 24:6, 7). События настоящего времени вызывают огромный интерес у всех живущих на Земле… Они следят за международным положением, за не-обыкновенной напряжённостью отношений и сознают, что вскоре произойдёт нечто великое и решающее, что мир находится на пороге глубокого кризиса» (Эллен Уайт «Пророки и цари», 43 глава).

Уже давно говорят, что скоро конец

Интересно, что эти строки были написаны более сотни лет назад. А как будто про сегодняшний день, не находите? Каждый раз, когда мир будоражила война или другая напасть, христиане вспоминали пророческие слова Иисуса и думали: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство?» (книга Деяния Апостолов 1:6). И сегодня, видя происходящее, мы тоже начинаем задумываться об исполнении пророчеств Иисуса.

Мы наблюдаем моры (взять хотя бы ковид). А сколько других опасных заболеваний вспыхивало на протяжении последних десятилетий! Нас пугают предстоящим голодом во многих странах. О землетрясениях тоже слышим с определённой периодичностью. Но самое будоражащее сейчас — это военные действия. Действительно ли наше поколение увидит кульминацию и финал истории грешной земли, или это лишь очередное смятение народов?

Скажите точно: когда это будет?

Думаю, никто из разумных людей не рискнёт на 100% утверждать, что Второе пришествие наступит в течение ближайших лет. Точной даты мы не знаем. Сам Иисус предупредил: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 25:13).

Тем не менее, Иисус указал признаки, чтобы мы следили за ними и поняли, когда пророчества начнут сбываться. «Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (Библия, 2 послание Петра 3:10). Тать — это вор, а он приходит внезапно; так и пришествие Господа для многих станет неожиданным. Для многих, но не для всех. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как тать ночью… Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 5:1, 2, 4).

Мы всё ближе к последнему дню

В Библии довольно много признаков Второго пришествия, и многие уже сбылись. А заключительные события будут происходить одно за другим довольно быстро. Эти знамения времени перечислены не только в Евангелиях, они есть и в других книгах Библии. Например, их много в книге Откровение. Одним из знамений является начертание зверя. «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Библия, книга Откровение 13:17). Относительно недавно ещё не было условий для исполнения этого пророчества. Банковские карты, конечно, уже были, но далеко не у всех, далеко не во всех магазинах можно было расплачиваться с их помощью. Про деревенские магазины и говорить нечего: казалось бы, уезжай жить туда, и вопрос решён. Но сейчас я всё реже вижу наличку. Уже даже в сельских магазинах, если нет света, не получается купить хлеб из-за неработающего терминала.

Если говорить о войнах, то да, они были всегда. Но когда Земля была настолько начинена смертельным оружием, способным уничтожить планету? Не знаю, большими или малыми шагами, но мы неуклонно приближаемся к заключительным событиям.

Как жить в преддверии второго пришествия

Когда я думаю о Втором пришествии, у меня двойственные чувства, как при родах: ты ждёшь и желаешь скорее увидеть и взять на руки своего малыша, но не хочешь переживать боль, которую приносит процесс рождения. Но, как и в родах, нет смысла паниковать и метаться. Всё, что остаётся, это успокоиться, смириться и просто пережить неизбежное. Но и это ожидание может быть разным. Наблюдая за происходящим, одни, сидя на диване, ругают власть, другие стараются дистанцироваться от всего, третьи находят силы творить добро.

Например, после начала частичной мобилизации люди стали помогать по хозяйству семьям, которые лишились мужских рук. При желании всем находится дело. И знаете, в чатах, где люди собираются для оказания помощи, крайне редко можно увидеть рассуждения на тему «Ах, такая-сякая власть!» Некогда людям тратить на это время, голова у них занята другим. Я знаю, что некоторые семьи берут к себе в дом одиноких пожилых беженцев, детей. Люди света есть на обеих сторонах: на Украине немало тех, кто из любви к ближнему отказался выезжать из страны, чувствуя побуждение быть полезными и служить другим (давать кров и еду, оказывать посильную бытовую помощь).

В Библии сказано, что в последние дни «во многих охладеет любовь» (Евангелие от Матфея 24:12). Но у каждого есть выбор, и мы можем быть светом среди мрака. В тёмные времена лучше видно светлых людей.

Боитесь за жизнь?

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Евангелие от Матфея 24:42). Мы не знаем, дождёмся ли Его славного явления или умрём прежде. Даже если человек и погибнет, но его сердце при этом будет обращено к Господу, это для него лучше, чем, если он выживет, но продолжит жить в грехе и в итоге будет потерян для вечности. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её» (Евангелие от Матфея 16:25).

На Земле мы только странники. Наши дни здесь кратки. Отчизна наша — на Небесах, где Господь готовит нам дом: «В доме Отца Моего обителей много… Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2, 3). Иисус скоро придёт за теми, кто любит Его. В тот день Он воскресит умерших верующих для жизни вечной. Любящим Бога не стоит бояться смерти. А вот жить и умереть безбожником действительно страшно.

Очнитесь

Господь не всегда избавляет нас от чего-то страшного, но порой позволяет пережить непростые времена. От равнодушного состояния сытости и спокойствия Он пытается привести нас в чувства. Человек вдруг вспоминает, что он смертен, и обращает взор к Богу. Происходящие в мире события побуждают нас очнуться от духовного оцепенения, осознать свою нужду в Боге, обратиться к Нему всем сердцем, увидеть себя в истинном свете, покаяться в грехах. Тогда охладевшая любовь вновь возгорится в наших сердцах, и мы станем поистине светлыми людьми. А таким людям и смерть не страшна, потому что жизнь их «сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Библия, Послание колоссянам 3:3, 4).

Всё говорит о том, что конец близок. Впрочем, это будет не конец света, а конец тьмы. Библия говорит: «Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1 послание Петра 4:7). Проснитесь от духовной спячки и поймите: вам нужен Бог.

Ася Стрижёва

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.