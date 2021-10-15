Когда плач предвещает радость. Самая известная проповедь Иисуса Христа.

Нагорная проповедь — пожалуй, самая известная проповедь Иисуса Христа. Она была произнесена в присутствии множества людей. О чём же рассказывал им Господь?

После посвящения апостолов Иисус отправился вместе с ними на берег моря. Утром здесь начал собираться народ. «Услышав, что Он делал», они «пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих…, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех» (Евангелия от Марка 3:8, от Луки 6:18, 19).

Узкий берег не мог вместить всех, желавших слушать наставления Учителя, даже если бы они стояли, а не сидели, и поэтому Иисус поднялся на склон горы. Дойдя до уступа, где собравшиеся могли удобно разместиться, Он сел на траву, ученики и толпы людей последовали Его примеру.

Ожидания слушателей

Предчувствуя что-то необычайное, апостолы обступили своего Учителя. Уверенные в скором установлении нового царства, они считали, что в то утро речь пойдёт именно об этом. Ожидание охватило и всех собравшихся. Напряжённые лица людей выдавали глубокую заинтересованность.

Здесь были книжники и фарисеи, с нетерпением ожидавшие того дня, когда будут господствовать над ненавистными римлянами, владеть богатствами величайшей империи мира. Бедные крестьяне и рыбаки надеялись услышать заверение в том, что вместо жалких лачуг, скудной пищи, тяжкого труда и страха перед нищетой они получат богатые поместья и смогут вести праздную жизнь. Они надеялись, что взамен единственного грубого одеяния, служившего им и днём и ночью, Христос даст им великолепные одежды их поработителей.

Все сердца трепетали от надменных упований на грядущее величие Израиля, избранного Богом народа, который подчинит себе остальных, на возвышение Иерусалима, который станет столицей всемирного царства.

Какое оно, царство Божие?

Христос опрокинул их надежды на мирское величие. В Нагорной проповеди Он попытался исправить искажённые взгляды собравшихся, дать Своим слушателям правильное представление о Своём Царстве и Своём характере.

Впрямую критиковать заблуждения народа Он не стал. Жалкое состояние мира, вызванное грехом, было очевидно, однако Иисус не стал открыто указывать людям на их беды. То, чему Он учил, было неизмеримо прекраснее всего им известного. Не оспаривая их представлений о Царстве Божьем, Он рассказал, на каких условиях люди могут войти в него, давая возможность самостоятельно делать вывод о природе этого царства. Истины, которым Он учил, для нас не менее важны, чем для тех, кто был рядом с Ним. Мы не меньше нуждаемся в познании основных принципов Царства Божьего.

Блаженны нищие духом

Первыми словами Христа к народу на горе были слова о блаженствах. Блаженны (или счастливы) те, сказал Он, кто признаёт свою духовную бедность и чувствует нужду в искуплении. Евангелие открывается не гордым духом, не тем, кто считает себя богатым, ни в чём не нуждающимся, но смиренным и кающимся.

Гордый сердцем пытается заработать спасение, но заслужили ли мы жизнь на небе? Господь не может исцелить человека до тех пор, пока тот не убедится в своей слабости, не освободится от всякого самодовольства и не вверит себя Божьему водительству. Только тогда он может принять дар, который Господь хочет дать ему. Душе, сознающей свою нужду, ни в чём не будет отказано. Такой человек обретает беспрепятственный доступ к Тому, в Ком обитает вся полнота, «Ибо так говорит Высокий и Превознесённый, вечно Живущий, — Святой имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище и также с сокрушёнными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушённых» (Библия, книга пророка Исаии 57:15).

Блаженны плачущие

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Смысл этих слов Христа не в том, что сам по себе плач может снять вину греха. Бог не одобряет притворного смирения. Тот плач, о котором Он говорит, не означает меланхолию и рыдание. Мы часто печалимся, видя, что наши злые дела приводят к неблагоприятным последствиям для нас самих, но это ещё не покаяние. Истинное сокрушение о грехе — результат действия Святого Духа. Святой Дух открывает неблагодарность нашего сердца, которая огорчала Спасителя, и приводит нас, раскаявшихся, к подножию креста. И когда мы смотрим на Того, Кого мы пронзили, то скорбим о грехах, принёсших Ему страдания. Подобный плач приведёт к отвержению греха. «Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше» (Библия, книга Екклесиаста 7:3).

Мирские люди могут считать подобную печаль слабостью, но это сила, которая неразрывными узами связывает кающегося с Бесконечным. Ангелы Божьи возвращают душе те добродетели, которые были утрачены в результате ожесточения сердца и многих преступлений. Слёзы кающегося — это только капли дождя, предваряющие ливень счастья. Такая печаль возвещает радость, которая станет живым источником для души. «Сетующим на Сионе… вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда» (Библия, книга пророка Исаии 61:3).

Есть утешение и для тех, кто испытывает страдания и тяготы. Горечь несчастья и униженное положение полезнее, нежели потакание греху. Через страдания Господь открывает нам наши слабости, чтобы Его благодатью мы победили свои недостатки. Открывая нам самих себя, Господь испытывает нас: примем ли мы обличение и совет Божий? Перенося испытания, мы не должны огорчаться и жаловаться. Нам следует смириться перед Богом. Пути Господни непонятны тому, кто желает видеть всё в приятном для себя свете. Нам, с нашей природой, эти пути кажутся мрачными и безрадостными. Но пути Божьи — это пути милосердия, и в конце их — спасение.

Господь так говорит о сокрушающихся: «И изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их» (Библия, книга пророка Иеремии 31:13).

Блаженны кроткие

Все трудности, встречающиеся нам, переносить легче тому, кто обладает кротостью Христа. Если нам присуще смирение нашего Господа, мы сможем подняться выше обид и резких выпадов в наш адрес, выше любой несправедливости. Истинным доказательством великодушия христианина является самообладание. Тот, кто, подвергаясь оскорблениям или жестокости, теряет спокойствие и доверие, лишает Бога возможности явить в нём Свои совершенства. Смирение — это сила, благодаря которой последователи Христа одерживают победу; она является признаком их принадлежности к Небесному Царству.

Господь с любовью вознаграждает тех, кто являет кроткий и смиренный дух Христов. Мир может смотреть на них с презрением, но в очах Божьих они имеют величайшую ценность. Не только мудрые, великие, щедрые получат допуск в небесные обители; не только трудолюбивые, исполненные усердия и неугасимой энергии. Нет! Нищие духом, которые жаждут постоянно быть с Христом, смиренные сердцем, желающие только одного — выполнять волю Божью, — они войдут в Царство Небесное.

Блаженны алчущие и жаждущие правды

Чувство собственного недостоинства заставляет сердце алкать и жаждать праведности, и это желание не останется неудовлетворённым. Те, в чьих сердцах есть место для Иисуса, ощутят Его любовь. Все, кто желает уподобиться Богу, достигнут цели. Святой Дух никогда не оставит без помощи душу, которая стремится к Иисусу. Бог будет трудиться над жаждущей душой до тех пор, пока в ней не отразится Его образ. Чистая любовь распрямит душу, даст ей способность достигать новых вершин, углубит познания небесных истин. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Евангелие от Матфея 5:6).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Фото: Карл Генрих Блох «Нагорная проповедь» 1877 г.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.