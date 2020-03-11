Когда в твой дом приходит Бог

Как бывает неприятно, когда ты бегаешь и суетишься, а рядом кто-то пребывает в состоянии абсолютного покоя, не думая и пальцем пошевелить, чтобы помочь тебе… Случалось такое? Или вы как раз из числа счастливчиков, которые могут позволить себе остановку, и «пусть весь мир подождёт»?

Содержание:

Дорогой гость

Слушатели и деятели

Марфа — это я?

Борьба добродетелей



Дорогой гость

История эта произошла около двух тысяч лет назад, когда ноги Иисуса ступали по пыльным дорогам Палестины. Однажды Он пришёл в гости к дорогой ему семье из Вифании. Христос испытывал сильное чувство привязанности к Лазарю и двум его сёстрам — Марфе и Марии. Часто, устав и истосковавшись по дружескому общению, Иисус приходил в этот мирный дом. Здесь Ему были искренне рады, с этим семейством Его связывала чистая и святая дружба. Здесь не было врагов, вечно ищущих повода подловить Его на слове. Тут Он мог говорить просто и совершенно свободно, зная, что Его слова поймут и примут всем сердцем.

Слушатели и деятели

Когда Иисус посетил этот дом, Мария — самая преданная слушательница — сидела у Его ног и внимательно слушала. Но беседу прервала сестра Марии, Марфа, занятая приготовлением еды, и попросила Христа о справедливости: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне» (Евангелие от Луки 10:40).

Бедная хозяюшка! Столько гостей, столько хлопот, а её сестрица как будто не понимает, что тяжело Марфе одной со всем управиться. Марфа тоже послушала бы, но должен же кто-то гостей кормить! Вероятно, возмущение росло в Марфе по мере того, как она продолжала трудиться в одиночестве. Наконец, она не выдержала и обратилась к Иисусу. Почему сразу к Нему? Возможно, она уже пробовала позвать Марию на помощь, но безрезультатно. Как бы там ни было, Марфа ждёт участия.

Что сказал бы обычный человек? «Ступай, Мария, помоги сестре». Но нет! Только послушайте, что отвечает Иисус: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё» (Евангелие от Луки 10:41, 42). А если бы все избрали благую часть?! Сидели бы и слушали?! Очень радушный приём получился бы…

Похоже, реакция Иисуса взволновала людей многих поколений. Вот, например, известный автор «Маугли» Редьярд Киплинг даже написал стихотворение «Дети Марфы». В переводе Закса оно звучит так:

Дети Марии легко живут,

К части они рождены благой.

А Детям Марфы достался труд

И сердце, которому чужд покой.

…

Это на них во веки веков

Прокладка дорог в жару и в мороз.

Это на них ход рычагов;

Это на них вращенье колёс.

Это на них всегда и везде

Погрузка, отправка вещей и душ,

Доставка по суше и по воде

Детей Марии в любую глушь.

…

И на давно обжитых путях,

И там, где ещё не ступал человек,

В труде и бденье — и только так

Дети Марфы проводят век.

Двигая камни, врубаясь в лес,

Чтоб сделать путь прямей и ровней,

Ты видишь кровь — это значит: здесь

Прошёл один из её Детей.

Он не принял мук ради Веры святой,

Не строил лестницу в небеса,

Он просто исполнил

свой долг простой,

В общее дело свой вклад внеся.

А Детям Марии чего желать?

Они знают — ангелы их хранят.

Они знают — им дана Благодать,

На них Милосердья

направлен взгляд.

Они слышат Слово, сидят у ног

И, зная, что Бог их благословил,

Своё бремя взвалили на Бога, а Бог —

На Детей Марфы его взвалил.

Марфа — это я?

Настоящий гимн Марфе и её детям, правда? Возможно, вы тоже решите присоединиться к группе поддержки Марфы, но постойте: Иисус ничего не говорил просто так. Возможно, именно ко мне и к вам обращался Он тогда, 2000 лет назад, говоря: «Марфа! Марфа!»…

Я часто как будто слышу: «Саша! Саша! Ты заботишься и суетишься о многом!» «А как же иначе, Господи?» — сетую я. А Он тихо так говорит: «Время, которое ты потратишь, сидя у Моих ног, окупится сторицей. Ты лучше справишься с повседневными обязанностями. Саша, мы же уже столько раз проходили этот урок. Когда ты вскакиваешь с постели и пытаешься свернуть горы своими силами, ты терпишь крах. Ты бываешь злой, раздражительной. Ты берёшься за второстепенные дела, не успевая сделать главного. Время как будто утекает сквозь пальцы, а ничего не сделано». «Иду, Господи!» — отвечаю я, и утром, пока дети ещё спят, открываю Библию, рассказываю Богу о том, что меня тревожит, и всё становится на свои места.

Так бывает не всегда. Иногда я всё же пробую суетиться сама. И вспоминаю в итоге слова Мартина Лютера: «У меня так много дел, что мне нужно как минимум часа три провести в молитве». До Лютера и его трёх часов мне далеко, но утреннее время тишины, проведённое в размышлении над Божьим Словом (Библией), питает душу, укрепляет нервы, даёт силу и мудрость.

Мария обогащала свою душу драгоценными наставлениями Спасителя. «Одно только нужно» означало: большее стремление узнать о будущем, о вечной жизни, о добродетелях, необходимых для духовного роста. Марфе нужно было меньше заботиться о тленном и больше о том, что вечно. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовностью к активной работе, существует огромное поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость и деловитость будут освящены Богом —тогда человек станет по-доброму влиять на окружающих.

Борьба добродетелей

На самом деле обе сестры показывают любовь к Иисусу. Но выражают они её по-разному. Марфа заботится исполнить обязанность гостеприимства и непременно хочет привлечь сестру к своему делу. Мария же даже ради помощи сестре не хочет отойти от Христа: настолько драгоценны для неё Его слова.

Христос не осуждает Марфу, Он только подчёркивает, что забота о спасении превыше заботы о насущном хлебе. Можно, заботясь о многом, потерять главное. Какая польза киплинговским Детям Марфы от всех трудов (благородных и важных), если в конце концов всё закончится смертью? Это для раздумья.

Валерий Брюсов тоже не остался равнодушным к истории Марфы и Марии:

Печёмся о многом, —

Одно на потребу:

Стоять перед Богом

Со взорами к небу.

Но Божье — вселико,

Небесное — разно:

Бог — в буре великой,

Бог — в грани алмазной…

Бог — и в великом, и в малом. Он с трудящейся Марфой, Он и с Марией, сидящей у Его ног. Никогда не стоит осуждать других за то, что они видят своё призвание не в том, в чём видим его мы. Нам кажется, что наше дело, наше служение — самое важное. Мы даже готовы Богу пожаловаться на то, что нам не помогают. Не Марфы ли мы в этот момент? А кто-то настолько засиделся, вникая в Слово, что уже уснул у ног Христа, и пора бы ему вставать и трудиться. Сам Бог повелел: «Шесть дней работай…» Всему своё время. Время быть детьми Марфы… Время быть детьми Марии… Но пропадут те Марфы, которые не найдут времени на главное.

Дорогие женщины — мамы, бабушки, дочери, жёны — мы никуда без Иисуса. И мужчины без Него никуда. Ежедневно находите время для общения с Богом, и вы непременно заметите перемены к лучшему. Это тот случай, когда дела подождут. У ног Иисуса — сила для больших и маленьких побед!

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» (Псалом 41:2).

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г