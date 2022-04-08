Когда слепота становится благословением

Каково это лишиться зрения в разгар жизни? Оглядываясь назад, Наталья видит в случившемся с ней Божью любовь и Его водительство.

Родилась я в маленьком старинном городке на Брянщине. Там я закончила школу, а потом и институт, получив диплом инженера-строителя. В 90-е годы в нашей стране эта отрасль стала невостребованной. Я решила поступать на государственную службу в центр занятости населения, а в дальнейшем стала руководителем миграционной службы района. В конце 90-х получила второе высшее юридическое образование по специальности «гражданское право» и окончательно перешла в юриспруденцию.

Религиозные корни моей семьи уходят в протестантизм. Близкие мои родственники были адвентистами седьмого дня. В нашем городе такой церкви не было, но я часто посещала служения, когда гостила у сестры в Ставропольском крае. В 1994 году я крестилась.

С детских лет я являлась активным участником общественной жизни, а в 1999 году была избрана народным депутатом районного совета. Карьерный рост, положение в обществе повлияли на меня. Появился новый круг знакомых. Это были чиновники, судьи… Мне порой приходилось идти на компромисс с совестью. Я не хотела дальше позорить имя Божье и решила уйти из церкви. Было много переживаний, но, к сожалению, желание строить карьеру взяло тогда верх. Бог был далеко не на первом месте.

В 2001 году я развелась с мужем, через год умерла мама. Но у меня были хорошие и верные друзья, я находила успокоение в работе, в общественной деятельности.

В конце 2002 года у меня перед зрачком появилась маленькая сеточка. Глаза не болели, зрение не падало. Я чувствовала, что мне необходимо обратиться к врачу, но было не до того. Когда я, наконец, попала к офтальмологу, меня срочно госпитализировали с диагнозом отслоение сетчатки. После проведённых в Брянске операций я поняла, что с сетчаткой происходит что-то страшное, непоправимое. Катастрофически стало падать зрение. Меня направили в Москву. Но и там мне не смогли помочь даже профессора. 2 декабря 2002 года во время операции свет в моих глазах потух окончательно.

Я полностью ослепла. Но удивительно, что я была спокойна. Не было слёз и истерик. Не было обиды на врачей несмотря на то, что во время первой операции, как мне стало известно, была допущена врачебная ошибка. Я думала только о том, как жить дальше, так как у меня была 14-летняя дочь.

И вот я, полностью слепая, возвращаюсь домой. В моих глазах отсутствует даже светоощущение. Предстояла встреча с дочерью. Очень тяжело было на сердце. Но понимание того, что и ей непросто, ещё более усугубляло положение. Мой рациональный и аналитический ум бездействовал. Я ощущала себя жёлтым листочком, плывущим по ручью. Листик не имеет мотора и парусов, только движется благодаря течению воды… По милости Божьей и Его любви ко мне, такой грешной, каждое испытание сопровождалось утешением. Господь сохранял мой рассудок. Я, как никогда раньше, почувствовала нужду в Боге.

В это время на моём пути возникли два серьёзных препятствия. Первое — уменьшение скорости выполнения простейших дел, второе — я не умела обращаться за помощью. Я привыкла сама помогать другим, а просить о помощи — нет. В сложившихся обстоятельствах я испытывала раздражение и чувство неуверенности. Бог, слыша мои мольбы и видя страдания, помогал мне преодолевать все трудности.

Чтобы расходовать накопившуюся энергию, я вставала в 4 – 5 часов утра, когда все соседи спали, брала в руки белую трость и быстрым шагом ходила вокруг пятиэтажного дома, в котором жила.

На работе мне выделили денежную компенсацию. Но я попросила вместо денег оказать помощь в приобретении компьютерной техники со специальной программой для незрячих людей. Такой компьютер был доставлен из Москвы и установлен в моей квартире, чтобы можно было работать и вместе с дочерью жить дальше.

После получения первой группы инвалидности пришлось уволиться с работы и заняться частной юридической практикой. С Божьей помощью научилась слепым методом работать на клавиатуре.

Мне необходим был зрячий помощник. И Бог дал его. Это была молодая женщина из нашей церкви, которую я до этого не знала: они с матерью были крещены в то время, когда я не посещала церковь. Так как я являлась народным депутатом, администрация района выделила помещение под юридическую консультацию. И мы с Божьего благословения приступили к трудовой деятельности уже в новом статусе.

Бог дал смелости и мудрости браться за гражданские дела. Конечно, вначале это было непривычно не только для меня, но и для других участников судебных заседаний. Но с нами был Господь. В то время, когда я выступала перед судьёй, прокурором и другими, моя помощница, сидя рядом, молча молилась. Бог делал чудеса, и мы выигрывали дело. Я вспоминала тогда случаи из Библии: как маленький пастушок Давид победил грозного великана Голиафа, или как триста воинов Гедеона одержали победу над тысячами врагов…

Мой рабочий день заканчивался иногда в два-три часа ночи, так как все документы к судебным заседаниям я печатала сама. Бог давал мне мудрости в ведении домашнего хозяйства, в уходе за собой и во многом другом. При общении со мной некоторые знакомые сомневались в моей тотальной слепоте. Но я не обижалась, а говорила, что для меня это — наивысшая оценка моих достижений. Постепенно люди привыкли к слепому юристу. Материальное состояние улучшалось. Я благодарила Бога за благословения, которыми Он нас одаривал. Было очень тяжело, но в сердце была радость. Часто приходилось утешать других, потому что обращение в суд — это для некоторых последняя инстанция в поиске справедливости. Я много времени проводила в молитве на коленях.

К моей большой радости, после окончания школы дочка Аня решила принять крещение, и перед нашей маленькой семьёй встал вопрос, где ей дальше учиться. Мы вместе постоянно молились, чтобы Господь помог определиться, куда поступать. И Он, по Своему обыкновению, дал нам больше просимого: Аня поступила на бюджетное отделение в педагогический университет г. Санкт-Петербурга. Каждую субботу она посещала богослужения в церкви города на Неве, прославляя Бога пением в церковном хоре.

Аня училась очень хорошо, но у неё слабое зрение, и во время учёбы в университете произошло ухудшение. Ехать к ней смысла не было: чем я там могла ей помочь? Ночи я проводила на коленях в молитве к нашему Спасителю, чтобы Он указал путь исцеления. И снова, в который раз, Бог совершил чудо: нашлись спонсоры, которые оплатили поездку моей дочери в Израиль на консультацию к профессору-офтальмологу. Потом Аня вышла замуж за верующего человека. Для детей Господь тоже совершил чудо: они получили от государства большую денежную сумму на покупку дома.

Я печатаю эти строки, а на мои незрячие глаза наворачиваются слёзы огромной благодарности нашему Господу Иисусу Христу. Как сильно Он нас любит! Самое главное для Него — это наше спасение. Он всегда желает, чтобы дети вернулись к Нему. Даже если Господь ведёт тернистым и непонятным для нас путём, это содействует нам ко благу.

Да, я не вижу. Но так будет не всегда. Настанет день, когда я смогу созерцать все краски жизни:

Верю, Господи, что буду я с Тобою

В дивном граде жить на небесах.

Птицы будут петь, кружиться над землёю,

И Твой чудный свет откроет мне глаза.

Наталья Дедкова,

г. Георгиевск, Ставропольский кр.

Гостья программы «В гостях у ТРК “Три Ангела”» Елена Флусова в юности пережила уход мамы из семьи, измену мужа, предательство подруги. А самая страшная её трагедия — это потеря зрения. Ей не сразу удалось смириться с этим. Елена не только получила образование, но и сама стала помогать другим слабовидящим и слепым людям. Потеряв зрение, Елена обрела очень многое. Что помогло ей стать счастливым человеком? Смотрите эти программы на сайте телеканала «Три Ангела» 3angels.ru или на YouTube-канале.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.