Когда врачи бессильны

Вам случалось подолгу ходить по врачам только для того, чтобы в итоге обнаружить, что это было напрасной тратой времени и денег? Бюджет на нуле, а то и в минусе, проблема не решена, жизнь не мила… Героиня сегодняшнего евангельского повествования испытала нечто похожее, но она ухватилась за последнюю надежду и…

Иисус, приди!

Однажды к Иисусу пришёл иудейский старейшина по имени Иаир. Он был в большой печали и, припав к ногам Христа, воскликнул: «Дочь моя при смерти; приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива» (Евангелие от Марка 5:23).

Иисус немедленно отправился с начальником синагоги в его дом. За ними с радостью и надеждой последовали ученики и весь народ.

Почему так медленно?!

Дом Иаира был недалеко, но Иисус и Его спутники, теснимые толпой, шли медленно. Взволнованного отца терзала эта медлительность, но Иисус, жалея народ, то и дело останавливался, чтобы облегчить страдания людей или утешить огорчённых.

Не успели?

Они были ещё в пути, когда сквозь толпу протиснулся посланник и сообщил Иаиру, что его дочь умерла и что он не должен больше утруждать Учителя. Услышав это, Иисус сказал: «Не бойся, только веруй, и спасена будет» (Евангелие от Луки 8:50).

Когда пришли, плакальщики уже оглашали дом Иаира своими причитаниями. Он обратился к ним: «Что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит» (Евангелие от Марка 5:39). Слова Незнакомца вызывали возмущение: ведь все видели, что девочка мертва. Люди насмехались над Ним.

«Девица, встань!»

Приказав всем выйти из дому, Иисус взял с Собой отца и мать девицы и троих учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними вошёл в комнату, где лежала покойница, приблизился к постели и, взяв умершую за руку, мягко произнёс: «Девица, тебе говорю, встань» (Евангелие от Марка 5:41).

И тут же трепет прошёл по телу лежащей недвижимо. Жизнь начала пульсировать в ней, а на устах появилась улыбка. Глаза широко раскрылись, как будто девица проснулась. Она встала, и родители, заключив её в объятия, плакали от радости.

Чудо по пути к чуду

На пути в дом начальника синагоги Иисус встретил в толпе бедную женщину — двенадцать лет она страдала от болезни, превратившей её жизнь в тяжёлое бремя. Все свои средства она издержала на врачей и лекарства, но её болезнь была объявлена неизлечимой. Надежда ожила, когда она услышала об исцелении, совершённом Христом. Женщина была уверена: если ей удастся только подойти к Нему, она исцелится. Страдая и изнемогая, она пришла на берег моря, где Он учил, и пыталась протиснуться к Нему сквозь толпу, но всё было напрасно. Затем она следовала за Иисусом от дома Левия Матфея, но по-прежнему не могла приблизиться к Нему. Она уже пришла в отчаяние, когда Иисус, пробираясь через толпу, оказался близ того места, где она стояла.

Вот она — благоприятная возможность! Великий Врач рядом, но среди всеобщего смятения нельзя было поговорить с Ним или подойти к Нему поближе. Боясь упустить единственную возможность исцелиться, она устремилась вперёд, твердя: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею» (Евангелие от Марка 5:28). Когда Иисус проходил мимо, она бросилась вперёд и успела коснуться только края Его одежды. И в тот же миг почувствовала, что исцелилась. В этом единственном прикосновении сосредоточилась вся её вера, и в одно мгновение боль её и немощь сменились бодростью и совершенным здоровьем.

Вера, не оставшаяся незамеченной

С сердцем, переполненным благодарностью, она попыталась выбраться из толпы, но неожиданно Иисус остановился, и вместе с Ним замерла вся толпа. Он обернулся и, спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?» (Евангелие от Луки 8:45). Слова Его отчётливо прозвучали в шуме толпы. На Него посмотрели с удивлением. Люди теснили и даже грубо толкали Его со всех сторон, и этот вопрос казался странным.

Пётр, как всегда, не затруднился с ответом: «Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: «кто прикоснулся ко Мне?»» (Евангелие от Луки 8:45). Иисус ответил: «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Евангелие от Луки 8:46). Спаситель мог отличить прикосновение с верой от случайных прикосновений. Такую веру нельзя было оставить незамеченной. Он хотел сказать этой смиренной женщине слова утешения, которые будут для неё источником радости, благословения для всех Его последователей до конца времен.

Глядя в сторону женщины, Иисус настойчиво пытался узнать, кто прикоснулся к Нему. Видя, что скрываться бесполезно, женщина, трепеща, выступила вперёд и бросилась к Его ногам. Со слезами благодарности она поведала о своей болезни и о своём исцелении. Иисус участливо сказал ей: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя: иди с миром» (Евангелие от Луки 8:48).

Сила одежды?

Иисус не оставил никаких оснований для суеверий и толков, что исцеляющая сила исходит от простого прикосновения к Его одеждам. Не прикосновение к Нему, но вера в Его Божественную силу исцелила женщину.

Толпа любопытствующих, теснившая Христа, не ощущала силы, дарующей жизнь. Но когда страдающая женщина, уповая на выздоровление, протянула руку, чтобы прикоснуться к Нему, ей эта сила была явлена.

Не молчи о том, что сделал для тебя Бог

Исцелив женщину, Иисус желал, чтобы она осознала, какое благословение получила. Нельзя втайне, украдкой наслаждаться Божьими дарами. Поэтому Господь призывает рассказывать о Его благости. «Вы — свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» (Библия, книга пророка Исаии 43:12).

Самое действенное свидетельство — это не рассказ о святых, священниках или о соседке, но наш собственный опыт. Жизненный опыт каждого человека уникален. Бог желает, чтобы мы возносили Ему хвалу, исходя из своих личных переживаний. Самое ничтожное благословение, которое мы сами получили от Бога, гораздо больше вдохновляет нас, нежели все рассказы о вере и переживаниях других людей. Будем же учиться замечать всё то доброе, что делает для нас Бог, и рассказывать об этом другим, чтобы и их вдохновить доверять Господу во всех обстоятельствах жизни.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.