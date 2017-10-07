Когда закат над речкой догорает

И певчих птиц смолкают голоса,

И я, природу эту созерцая,

Грущу о том, чего вернуть нельзя.

Грущу о том, что сделано так мало,

И что спешат к закату мои дни.

Что прежнего здоровья уж не стало,

Преследуют болезни лишь одни.

Грущу о том, что жизнь промчалась мимо,

Словно на быстро скачущих конях.

Что радости так мало в жизни было,

Прошла она в болезнях и скорбях.

Грущу, что старость в двери постучалась,

Хотя душа, как прежде, молода.

И прежней бодрости уж не осталось,

И, как вода, бегут мои года.

И лишь в одном нашла я утешенье,

Что Господа узнала я теперь.

И нет в душе моей уж сожаленья,

Господь открыл мне благодати дверь.

Хвала Тебе, о, дивный мой Спаситель!

Что путь спасенья верный указал.

Что возлюбил нас грешных, Искупитель,

Что нас избрал, что нас к Себе призвал.

Благодарю Тебя я, мой Спаситель,

Ты жизнь Свою за нас не пощадил.

Своею чистой и святою кровью

Нас искупил, очистил, освятил.

И вновь закат над речкой догорает.

И певчих птиц не слышны голоса.

И пусть закат во мне грусть вызывает,

Я славлю и благодарю Христа.

Валентина Паксеваткина, г. Липецк

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.