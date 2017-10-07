Когда закат над речкой догорает
И певчих птиц смолкают голоса,
И я, природу эту созерцая,
Грущу о том, чего вернуть нельзя.
Грущу о том, что сделано так мало,
И что спешат к закату мои дни.
Что прежнего здоровья уж не стало,
Преследуют болезни лишь одни.
Грущу о том, что жизнь промчалась мимо,
Словно на быстро скачущих конях.
Что радости так мало в жизни было,
Прошла она в болезнях и скорбях.
Грущу, что старость в двери постучалась,
Хотя душа, как прежде, молода.
И прежней бодрости уж не осталось,
И, как вода, бегут мои года.
И лишь в одном нашла я утешенье,
Что Господа узнала я теперь.
И нет в душе моей уж сожаленья,
Господь открыл мне благодати дверь.
Хвала Тебе, о, дивный мой Спаситель!
Что путь спасенья верный указал.
Что возлюбил нас грешных, Искупитель,
Что нас избрал, что нас к Себе призвал.
Благодарю Тебя я, мой Спаситель,
Ты жизнь Свою за нас не пощадил.
Своею чистой и святою кровью
Нас искупил, очистил, освятил.
И вновь закат над речкой догорает.
И певчих птиц не слышны голоса.
И пусть закат во мне грусть вызывает,
Я славлю и благодарю Христа.
Валентина Паксеваткина, г. Липецк