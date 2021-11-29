Кого Бог называет счастливыми

Толпы людей слушали Христа, не желая пропустить ни единого слова. Он говорил о счастье. Не о таком счастье, каким его себе представляют многие. О, это были странные слова! «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, … блаженны изгнанные за правду». Но почему-то слова эти откликались где-то в сокровенных уголках сердца. Они и по сей день звучат для нас со страниц Библии.

Блаженны милостивые

Милостивые будут помилованы. Счастлив тот, кто может быть снисходительным к проступкам. Многие убеждены, что есть вещи, которые невозможно, да и не стоит прощать. А Бог просит нас быть милостивыми. И на это есть причина: Он Сам помиловал нас. В Библии сказано, что «возмездие за грех — смерть» (Послание римлянам 6:23), но Иисус подарил нам незаслуженный подарок — вечную жизнь. Этот подарок Он предлагает и тем людям, которых называют хорошими, и последним мерзавцам. Иисус умер на кресте позорной смертью и за тех, и за других. Потому что грешны и те, и другие.

Если я принимаю Божье прощение, то как я могу не простить того, кто причинил мне боль? Простивший меня Иисус учил молиться так: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Евангелие от Матфея 6:12). Это слова из молитвы «Отче наш». Иисус специально прокомментировал их: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Евангелие от Матфея 6:14, 15).

Так почему же счастливы милостивые? Потому что они оценили то, что сделал для них Бог, приняли Его прощение. Они сами помилованы! Это счастье! И как не поделиться им с другими? Их простил Бог, и они охотно прощают, молятся за врагов и желают им добра. Они не тащат на себе через года груз обид и подозрений. Они простили, им легко, они счастливы.

Блаженны чистые сердцем

Чистые сердцем Бога узрят. Всякое нечистое помышление оскверняет душу, ослабляет нравственность и сводит на нет влияние Святого Духа. Оно притупляет духовное зрение, и человек становится не способен видеть Бога. Господь прощает кающегося грешника, но, несмотря на это прощение, душа уже повреждена. Человек, стремящийся постичь духовную истину, должен избегать любых нечистых мыслей или речей.

Но слова Христа говорят не только о свободе от плотской нечистоты. Себялюбие препятствует созерцанию Бога. Своекорыстный дух судит о Боге как о себе подобном. Пока мы не преодолеем этого представления, мы не сможем понять Того, Кто есть любовь. Только бескорыстный, смиренный и доверчивый узрит Бога — «человеколюбивого и милосердого, долготерпеливого и многомилостивого и истинного» (Библия, книга Исход 34:6).

Блаженны миротворцы

Мир — это гармония с Богом. Грешники враждуют со своим Творцом, и результатом этого является вражда друг с другом. Но в Библии сказано: «Велик мир у любящих закон Твой» (книга Псалтирь 118:165). Единственная сила, могущая создать и навсегда сохранить истинный мир, — это благодать Христова. Поселяясь в сердце, она изгоняет злые страсти, порождающие раздор и разногласия.

У того, в чьей душе царит Божий мир, нет склок и ссор. Они не обижают и не отвечают злом на зло. Они разрешают конфликты с любовью и спокойствием. Разве это не счастье? Сказано, что миротворцы «будут наречены сынами Божиими» (Евангелие от Матфея 5:9). Почему? Потому что поступают, как их Небесный Отец, названный в Библии Богом мира.

Блаженны изгнанные за правду

Иисус, объяснив, что значит истинное счастье и как его можно достичь, указал на долг Своих учеников вести других путём праведности и вечной жизни. Иисус знал, что их ждут горести и разочарования, что они встретятся с решительным сопротивлением, что их будут оскорблять, а свидетельства их — отвергать. Он прекрасно знал, что, исполняя своё служение, эти смиренные люди, слушающие Его столь внимательно, должны будут переносить клевету, пытки, заточение и смерть. И Он продолжал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Евангелие от Матфея 5:10–12).

Мир наслаждается грехом и ненавидит праведность, потому он с враждебностью относится к Иисусу. Все отвергающие Его бесконечную любовь будут считать христианство помехой. Свет Христа рассеивает тьму, скрывающую их грехи, и указывает на необходимость перемен. Люди, подчиняющиеся влиянию Святого Духа, начинают бороться с собой, соединившиеся же с грехом борются с истиной и теми, кто её олицетворяет. Но верующие должны встретить гонения не с печалью, а с радостью. Каждое испытание является Божьим средством их очищения. Оно делает их пригодными для выполнения Божественной миссии. Любое противодействие играет свою роль в великой борьбе за праведность и увеличивает радость победы. Страстно желая выполнить свой долг перед миром и заслужить одобрение Бога, Его слуги должны исполнить все свои обязанности, ничего не боясь и не заискивая перед людьми.

Какие они, счастливые люди? Они много молятся, черпая силу в Боге, а потом встают с колен, чтобы с миром и любовью в сердце достойно встречать житейские битвы. Они милостивы, они прощают и не держат зла, они миротворцы, они питают свой разум чистым и пристойным. Их не всегда понимают, потому что они «не от мира сего», но они не унывают, а все свои печали оставляют у ног Спасителя, Который вновь и вновь утешает, ободряет, наполняет миром и новыми силами. Они живут «у Христа за пазухой». Ты можешь быть в их числе.

У тебя есть выбор: стиснув зубы и идя по головам тянуть лямку жизненных обязанностей, полагаясь лишь на себя, или стать блаженным (если не нравится это слово, то счастливым), каждый день черпая силу у Иисуса, Который приглашает: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Евангелие от Матфея 11:28, 29).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.