Консервируем перец

Ну что, хозяюшки? Жаркая пора на кухне, время заготовок. Всё парит и булькает, а на полу штабелями выстроились баночки и банки. Зато скоро мы скажем, как богач из библейской притчи: «Душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Евангелие от Луки 12:19). Уйдут и компоты, и огурчики, и кабачковая икра, и, конечно, вкуснейшее лечо, рецептом которого мы поделимся сегодня. А для самых ленивых (или очень занятых) мы приготовили простейший рецепт перца в маринаде.

Лечо

Ингредиенты:

▶ 2 кг помидоров

▶ 1,5 кг болгарского перца

▶ 1 кг моркови

▶ 0,5 кг лука

▶ 4 головки чеснока

▶ ¾ стакана растительного масла

▶ 1 стакан сахара

▶ 2 ст. ложки соли

Приготовление:Из помидоров сделать томатный соус. Для этого нарезанные кусочками помидоры взбить с помощью блендера или пропустить через мясорубку, довести до кипения и варить 5 минут. (Такой соус можно разлить по стерильным банкам и закатать для длительного хранения).Болгарский перец очистить от сердцевины и разрезать вдоль на 4 части. Морковь и лук нарезать соломкой. Чеснок измельчить.Морковь проварить в небольшом количестве воды 5 – 7 минут. Добавить лук, сахар, растительное масло и варить 15 минут. Добавить томатный соус и варить ещё 15 минут. Добавить болгарский перец, соль и варить 10 минут. Добавить чеснок, и через 5 минут снять с огня. Поместить в стерильные банки и закатать.

Перец в маринаде

Ингредиенты:

▶ 3 кг болгарского перца

Для маринада:

▶2 стакана воды

▶0,5 стакана «лимонного уксуса» (просто растворите в 1 стакане воды 1 ст. ложку лимонной кислоты)

▶ 1 стакан растительного масла

▶ 1 стакан сахара

▶ 1,5 ст. ложки соли

Приготовление:Маринад: смешать все ингредиенты и довести до кипения.Напоминаем, что в наших рецептах столовый уксус не используется из-за его неблагоприятного влияния на органы пищеварения.Болгарский перец очистить от сердцевины и разрезать вдоль на 4 части. Добавить в кипящий маринад и варить 5 минут. Перец поместить в стерильные банки, залить маринадом и закатать.Выход — около 3,5 л.

По книге «100 рецептов из “Воскресёновки”»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.