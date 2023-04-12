Просфоры или опресноки?

На Пасху Иисус преломил пресный хлеб, раздал ученикам и заповедал творить сие в Его воспоминание. Пресное тесто не содержит закваски. Приготовим же сегодня опресноки.

Почему просфоры для причастия пекутся из дрожжевого теста? Почему традиционным блюдом на Пасху для многих стал кулич? Вместо того чтобы отвечать на эти вопросы, позвольте привести два текста из Библии, которые ясно говорят, что на Пасху ели только пресный хлеб, а закваска символизирует грех: она удалялась на время праздника из домов под страхом смерти.

«Да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля» (Библия, книга Исход 12:14, 15).

«Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (Библия, 1 послание коринфянам 5:7, 8).

Рецепт опресноков

Ингредиенты:

масло оливковое первого

холодного отжима — 200 мл,

мука — 4 объёма масла,

вода — около 200 мл,

щепотка соли (не обязательно).

Приготовление:

Вылить масло в ёмкость для замешивания теста. Всыпать муку. По желанию немного посолить. Соль в таком случае берите мелкую. Помять массу руками до образования комочков. Добавить воду. Немного вымесить тесто. Оно не должно прилипать к рукам. Если располагаете временем, поместите тесто в пакет и дайте ему отдохнуть минут 20. Если времени нет, пропустите этот шаг.

Раскатайте тесто в ровный пласт. Можно раскатывать сразу на противне. Из указанного количества ингредиентов должен получиться пласт размером с обычный противень. Старайтесь раскатывать так, чтобы толщина теста везде была одинаковой. Затем разрежьте тесто на квадратики со стороной 3 – 4 см (прорезать можно не до конца). При желании каждый квадратик проткните вилкой 2 – 3 раза. Поместите противень в разогретую до 200°С духовку. Выпекайте около 25 минут. Тесто не должно сильно румяниться, оно станет лишь слегка золотистым. Выключите огонь, оставьте опресноки в духовке ещё немного подсохнуть.

Когда вы положите такой кусочек в рот, от него пойдёт какое-то необыкновенное тепло. Подумайте тогда об Иисусе, Который просил вспоминать Его, когда мы едим пресный хлеб. Перечитайте 27 главу Евангелия от Матфея, 15 главу Евангелия от Марка или 23 главу Евангелия от Луки. «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание» (Библия, 1 послание коринфянам 11:23, 24). Это было на Пасху…