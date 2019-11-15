Конституционный суд РФ подтвердил законность проведения богослужений в жилых помещениях

14 ноября появилась информация о решении Конституционного суда РФ, который удовлетворил жалобу прихожанки Церкви христиан адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой. Женщина была оштрафована за использование земельного участка не по назначению, так как предоставляла свой дом церкви для проведения богослужений. Подобные решения были вынесены в последнее время в отношении многих верующих. За экспресс-комментарием по этому вопросу мы обратились к юристу, руководителю отдела общественных связей и религиозной свободы Западно-Российского cоюза Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

— Уважаемый Василий Иванович, пресс-служба Конституционного суда обосновала своё положительное решение по данному делу, объяснив, что на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, гражданин имеет право удовлетворять свои не только физические, но и духовные нужды. В частности, разместить на этом участке жилой дом и проводить в нём богослужения, что полностью соответствует законодательству. Можно ли сказать, что это решение суда ставит точку в многочисленных обвинениях о нецелевом использовании земли, которые были в последнее время предъявлены верующим. Как вы можете это прокомментировать?

— Решение суда касается богослужебных помещений, которые находятся на землях, имеющих статус «ИЖС». Но, в принципе, это решение говорит о том, насколько возможно использовать земли иного назначения, кроме религиозной деятельности, для проведения богослужений. На сегодняшний день можно обозначить несколько моментов.

Если речь идет о жилом доме, в котором в одной из комнат собирается на богослужения церковная община, это, как подтвердил суд, абсолютно законно. Если же здание построено как культовое и оно не содержит признаков жилого помещения, то оно концептуально поменяло своё назначение и, соответственно, земля под этим зданием не соответствует статусу «ИЖС». В этом случае у собственника могут возникать проблемы.

— Могут ли теперь, на основании нынешнего решения суда, верующие люди, получившие штрафы за якобы незаконное использование земельных участков оспорить эти решения?

— Да, если это действительно их дом, в котором проводятся богослужения, то на основании вновь открывшихся обстоятельств (решения суда) они могут оспорить ранее наложенный штраф. Если же это здание культовое, которое по всем признакам имеет вид культового здания и в нем практически нет жилых признаков, то решать этот вопрос будет гораздо сложнее.

Вместе с тем, хочу уточнить, что окончательное решение суда ещё не опубликовано. Сегодня конституционный суд озвучил свое решение в устном порядке, но через несколько дней мы сможем получить это решение, опубликованное в официальном издании, тогда мы увидим все «запятые», все смысловые акценты, тогда можно будет давать обоснованную оценку этому решению. То, что сегодня опубликовано — это обобщенные высказывания по этому решению на сайте конституционного суда.

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»