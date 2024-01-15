«Корневая система» ребёнка

Секции, кружки, развивающие занятия… Все мы хотим дать детям лучшее. Но что является этим лучшим, и на что стоит обратить внимание?

Начало нового года — неизменный рубеж в сознании, похожий на так знакомый всем «понедельник», только масштабней. Когда особенно хочется запланировать новые шаги, дела, события, обзавестись полезными привычками, чтобы улучшить все сферы жизни и стать ещё продуктивней. Именно в это время активно составляются новые списки книг для прочтения, учебных курсов для прохождения, мест для посещения, процедур для оздоровления. Наряду со всеми этими важными деталями жизни вписаны ли в наши планы пунктики из области воспитания детей? Возможно, есть желание привнести что-то новое в это деликатное и ответственное дело?

Очень многие уроки и правила мы выносим во взрослую жизнь из школьного детства. В школе дети учатся, общаются со сверстниками, старшими, учителями, решают множество сиюминутных задач, сталкиваются с трудностями, делают выбор — и всё это вне поля зрения родителей. Пока делают выбор на уровне: подглядывать в учебник на контрольной или добросовестно подготовиться; списать у одноклассника, не напрягаясь, или проявить усердие; поделиться перекусом с соседом или съесть самому. Много вызовов, много искушений возникает ежедневно. И то, как ребёнок будет выходить из положения, зависит от основания внутри, от духовного стержня, на который опираются в самостоятельном «плавании».

Память — главный союзник, и на ум приходит всё, что было заложено раньше. Помню, как по пути из школы на наших с подружкой глазах у мужчины из кармана куртки вылетели пара купюр; сильный ветер мигом отнёс их к ближайшим кустам. Мы тогда сцепились, потому что моим первым порывом было вернуть деньги владельцу, она же в этой ситуации отстаивала житейское народное: «Что упало, то пропало». У каждой реакция основывалась на установках, которые заложили наши семьи.

В наставлении детей не бывает «пустого», беспечного времени, когда можно расслабиться и плыть по течению в ожидании более ответственных этапов. Убеждена, что каждый период жизни родителям важно бодрствовать, буквально слагая в сердце детей стихи из Писания. Для этого нужно самим быть его активными исследователями, чтобы Слово буквально жило внутри и приходило на память в нужное время.

Тогда во время прогулки по лесу, как бы между прочим, можно упомянуть, что царь Соломон советует ленивым поучиться у муравьёв, а в зоопарке, глядя на льва, процитировать: «Праведник смел, как лев» (Библия, книга Притчей 28:1). В предостережение от сплетен сказать, что «наушник разлучает друзей» (Библия, книга Притчей 16:28). Выучить наизусть псалом, который, как «скорая помощь», на протяжении всей жизни будет приходить на ум, когда страшно, одиноко, тревожно, есть нужда в поддержке. Завести традицию перед выходом в школу, перед контрольными и экзаменами, при конфликтных ситуациях читать вместе псалмы, например: 22, 26, 90, 138…

Когда в пятилетнем возрасте на меня изо дня в день перед сном нападал страх смерти, мы с мамой каждый раз повторяли «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни» (Библия, книга Псалтирь 117:17). Только после этого я засыпала мирным сном. Сейчас я понимаю, что в тот момент мама учила меня вооружаться духовным мечом — Словом Божьим, по шестой главе послания к Ефесянам, и таким образом преодолевать трудности. Мы можем буквально «прикручивать» места из Библии к разным бытовым ситуациям, учить с малолетства на природе, в разных обстоятельствах думать о Творце. В итоге это будет помогать держаться веры, которую сеют в церкви и дома, это глубоко в сердце заложит систему координат, внутри которой всякий раз ребёнок будет делать выбор.

Чтобы в истории веры наших детей не стал реальностью сценарий из притчи о сеятеле: «Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло» (Евангелие от Матфея 13:6), нужно помочь им нарастить мощную духовную корневую систему. Чтобы был иммунитет не подкоситься под натиском всех испытаний, которые придётся проходить в школьные и студенческие годы. Ведь если у дерева хорошо развитая корневая система, то, как бы ветер ни трепал крону, как бы ни срывал листья, оно выстоит, и зацветёт в своё время, и будет плодоносить.

Юлия Вальтер

«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Библия, Второзаконие 6:6, 7).

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.