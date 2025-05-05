Кошкины уроки

Наблюдая за поведением животных, можно провести любопытные духовные параллели…

Я отказываюсь называть Сашу и Хлою «кошками-внучками», но, когда наша дочь с зятем попросили присмотреть за их кошками, пока они сами будут в короткой поездке, мы согласились и несколько дней были кошачьими няньками.

Хотим внимания, а сами убегаем?

Как только я просыпалась утром и шла в ванную, появлялась Саша, чтобы составить мне компанию. Но когда я пыталась почесать её за ухом, а она это любит, она уходила. Она явно хотела моего внимания и любви, но отходила на расстояние вытянутой руки и останавливалась, а потом начинала мяукать. Эти кошки были непоседами. Когда я брала одну из них на колени, чтобы погладить, она оставалась у меня на пару секунд, а затем убегала. Меня это побудило молиться такой молитвой: «Господи, остаюсь ли я в Твоём присутствии достаточно времени, чтобы насладиться Твоей любовью ко мне? Или я продолжаю суетиться, находясь на расстоянии вытянутой руки от Твоей заботы?»

Используем людей и Бога в своих интересах, а потом забываем?

Ещё я заметила, как сильно Хлоя любит тереться о ноги. Кошки же не трутся друг о друга, так почему же трутся о нас? Потом я обратила внимание, что она трётся обо что угодно — о мебель, дверные косяки, углы. Я почувствовала себя предметом мебели! Меня это побудило молиться такой молитвой: «Использую ли я людей так же, как и предметы? Бывает ли такое: я получаю выгоду, помощь или радость от людей — моего секретаря, друга, соседей, а затем перестаю замечать их? Равноценно ли моё отношение к людям и предметам, когда я использую их для своей выгоды? Могу ли я так же относиться к Тебе?»

Ведём себя так, будто нас интересует духовное, а сами воротим нос и ищем чего-то «повкуснее»?

Когда я открывала корм и шла к мискам, обе кошки тут же оказывались прямо у меня под ногами. Но когда я раскладывала им корм по мискам, Хлоя бросала на миску взгляд, нюхала и уходила, если только это не был тунец. Меня это побудило молиться такой молитвой: «Я говорю, что хочу питаться духовной пищей, но когда мне её предлагают, вкушаю ли я её? Не стремлюсь ли заменить предлагаемую духовную пищу «тунцом»? Личное углублённое изучение Библии, молитва в уединении… Принимаю ли я предлагаемые духовные дары, или мои мысли занятым чем-то иным?»

Ардис Дик Стенбаккен