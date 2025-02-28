Коварный клещ

Это тот случай, когда укус клеща превратился в настоящий ад…

Когда мне было 16, меня укусил клещ. У нас в Сибири есть энцефалитные клещи, а есть клещ-переносчик болезни Лайма (клещевого боррелиоза). Я всегда ставила прививки от клещевого энцефалита и была спокойна. Когда меня укусил клещ, я на него даже не отреагировала, просто выкинула: у меня же есть прививка.

Через неделю после укуса у меня поднялась очень высокая температура — почти под 42. Меня буквально на руках унесли в больницу. Там я пробыла довольно долго. Взяли анализы, и оказалось, что у меня болезнь Лайма. Она подобна жалу в плоти. Боррелии не выводятся из организма, болезнь проявляется то там, то здесь. Это зависит от того, на какую систему органов подействует возбудитель. У меня была поражена иммунная система.

В больнице меня более-менее привели в чувства, но после выписки я стала часто и очень сильно болеть. Раньше я болела очень редко и то по мелочам. Я на тот момент окончила школу, поступила в Томск, только-только начала учиться.

Рядом чихнули — у меня ОРЗ с явлением менингизма. Две недели пролежала в больнице. Мне там переливание делали, разные процедуры, чтобы иммунитет поддержать (я на учёте у инфекциониста стояла). Врачи объясняли, что мой иммунитет — как открытые ворота, то есть, нет его. Выхожу из больницы и снова заболеваю. Доктора говорили: «Просто вам нужно меньше находиться среди людей». А как? Я ведь студентка. В автобус заходишь (точнее, тебя в него заносят с потоком людей, а потом выносят), так сколько там инфекции!

Это продолжалось, наверное, года два. Я постоянно была на больничном. Успевала на несколько дней попасть в колледж, сдать долги по учёбе и снова уходила на больничный. Мне вечно делали какие-то переливания, процедуры, физиолечение… И я так устала от этого всего!

В Томске в это время как раз проходила евангельская программа. Собиралось по 2000 человек. Я до сих пор помню своё состояние — отчаяние. Я взмолилась, говорю: «Господи, я лучше на этой программе помру, чем дальше так жить. Я хочу помогать, быть активной и полезной. Исцели меня!» Я сама по себе человек активный, на тот момент мне было 17 лет. Собиралась стать учителем музыки, мне нужно было петь, а у меня постоянно голосовой покой из-за несмыкания связок. То и дело простуды, болезни, врачи. Всё свободное время я проводила на каких-то процедурах. И потом я вот так Господу сказала и решила помогать на программе, заниматься с детишками, учить с ними песни. Решила, что лучше умру, принося пользу, чем мотаясь по больницам.

Потом я на некоторое время забыла об этой молитве. Вспомнила, когда уже замуж вышла и у меня ребёнок родился. Муж заболел, и ребёнок болеет, а я ухаживаю за ними. Меня осенило: я тесно общаюсь с заразными людьми и не болею! Я ведь за всю беременность ни разу не заболела! С той самой молитвы прошло около трёх лет. Господь исцелил меня!

Получается, что я отдала свою проблему Богу, решив лучше быть полезной в добрых делах, чем мотаться по больницам, и Бог вот так благословил.

Я сейчас вспоминаю произошедшее и осознаю: Бог действительно дал мне возможность понять важность доверия и посвящения. Больницы, бронхиты и несмыкание связок остались в прошлом. Я переживала, не скажется ли моя болезнь на детях, потому что, как мне объясняли, боррелиоз остаётся в организме и может в любой момент вспыхнуть. Но я выносила и родила троих детей, ни разу не заболев во время беременности. Инфекция больше не давала о себе знать. Господь подарил мне полное исцеление. Он возвратил мне иммунитет, хотя по прогнозам врачей печальное моё состояние должно быть пожизненным. Вот так великий Бог вывел меня из кризиса.

Валентина Колчагова