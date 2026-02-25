Посмотрим, на что способен твой Бог

Гора нераскрытых дел. И твоё — лишь одно из многих. А следователь даёт понять, что правды не добиться…

19 апреля 2024 г. мне в Телеграм написала Анастасия. Обратилась по имени. Поинтересовалась, работаю ли я ещё в компании Faberlic, и попросила подробнее рассказать о продукции и о бизнесе. Девушка писала, что находится в декретном отпуске и тоже хотела бы иметь дополнительный доход в компании. Когда я спросила, где живёт Анастасия, она ответила, что в Беларуси. Это меня несколько насторожило, и я позвонила директору. Та успокоила меня, сказав, что в Беларуси тоже есть офисы Faberlic и не стоит бояться сотрудничать с Анастасией. Я утратила бдительность.

Девушка не раз предлагала пообщаться по видеосвязи, но мне было некогда, и мы беседовали в формате сообщений. Целую неделю мы вели переписку, и Анастасия задавала много вопросов, но не спешила регистрироваться в Faberlic.

Однажды я находилась в офисе, и поступил звонок от Анастасии. У меня как раз было время, и я ответила. Девушка сказала, что к ней пришла подруга, которая тоже интересуется сотрудничеством. Мы обсуждали детали, когда «подруга» попросила меня включить демонстрацию экрана. Я растерялась, потому что раньше не пользовалась этой функцией. А девушки меня научили. Я стала под их руководством что-то настраивать, устанавливать приложения. Потом телефон завис, я его перезагрузила, и он снова заработал. В офис пришли люди, и я попрощалась с звонившими.

Жизнь потекла своим чередом, я и не подозревала, что произошло неладное. 30 апреля мне пришло сообщение: «Никому не сообщайте код, оформление кредита наличными». Причём, СМС пришло днём, а увидела я его только поздно вечером. Код у меня никто не спрашивал, но я насторожилась и позвонила женщине, которая в своё время уговорила меня стать клиенткой одного из банков. Она велела срочно звонить на горячую линию. Но я не дозвонилась. А утром обнаружила на телефоне новое сообщение: «Ваш кредит на 2 миллиона рублей оформлен». Захожу в приложение банка, а оно не работает. Звоню на горячую линию. Там подтвердили, что на моё имя действительно оформлен кредит, 350 тысяч рублей мошенники уже перевели на неизвестный счёт, после чего карта была заблокирована банком. Ещё 150 тысяч снято как страховка. Всё это было оформлено на крайне невыгодных для клиента условиях, по завышенной процентной ставке. Хоть я никому код из СМС и не сообщала, мошенники имели доступ к моему экрану и видели его.

Я рассказала о случившемся своим верующим друзьям, и они сразу стали молиться об этой ситуации.

1 мая в банке выходной, я отправилась в полицию. Написала заявление. Интересно, что мошенники не удалили переписку, как они обычно делают. Всё сохранилось. В отделении скопировали эту переписку, но сказали: «Бесполезно, всё равно вам придётся платить. Смотрите, сколько у нас папок с аналогичными делами. Ни одно не раскрыто». А я говорю: «Вот увидите: моё дело будет раскрыто, потому что за меня столько людей молится! Я сама молюсь живому Богу, Который знает правду».

Сотрудники банка убеждали: «Вот, у вас полтора миллиона есть, надо их направить на погашение кредита, останется только 500 тысяч долга». Они мне дали номер телефона горячей линии, чтобы разблокировать карту. Звоню раз, звоню два. Потом дозвонилась, потребовались какие-то документы из банка. Пока я их добывала, пастор сказал мне: «Я поговорил с юристом: не надо разблокировать карту». Сам Бог удержал меня от этого поступка. Почти год карта была заблокирована. А если бы карту разблокировали, то получилось бы, что я имею доступ к кредитным средствам.

Когда я попала в беду, многие говорили: «Ты же верующая! Как Бог такое допустил? Почему Он тебя не защитил?» У одной знакомой муж работает в банке, она, пообщавшись с ним, сказала мне: «Таня, с этим банком бесполезно судиться, там юристы сильные». Я ответила: «Там юристы сильные, но мой Бог сильнее». «Ну, посмотрим, на что способен твой Бог», — услышала я. Эти слова прозвучали, как вызов.

Я полностью доверила свою проблему Богу, и Он дал мне мир и покой в сердце. Пастор помог мне с документами, мы нашли юриста. Два раза суд откладывали по причине неявки представителей банка, два суда мы проиграли. Как потом выяснилось, юрист не видел моей переписки с мошенниками. После этого я подняла все документы, нашла переписку и решила лично ехать на заседание Верховного Суда в Уфе. Друзья молились за меня. Судьи задавали много вопросов, но я была совершенно спокойна, отвечала уверенно и показала переписку с мошенниками. В итоге Верховный Суд полностью аннулировал мой долг — все 2 миллиона!

Слава Богу за эту победу и огромная благодарность пастору и друзьям за молитву и поддержку в трудную минуту! Я также признательна своей семье, что не «пилили» и не укоряли меня.

А читателей я призываю быть бдительными и осторожными, чтобы не попадать в подобные ситуации.

Татьяна Огорельцева,

г. Нефтекамск, Башкирия

