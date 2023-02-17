Крещение как последняя надежда

Лена была ещё совсем юной, когда её постигла беда. Она не решалась никому рассказать о своих переживаниях, потому что боялась, что её сочтут за сумасшедшую…

Когда мне было 16 лет, со мной стало происходить что-то странное. Появились ужасные навязчивые мысли, которые я никаким образом не могла отогнать от себя. Плюс подключилось острое нежелание жить, панические атаки. Я думала: зачем вся эта жизнь, все эти заботы, если в итоге я всё равно умру? Зачем вообще человек живёт? В чём смысл нашей жизни? Меня перестало радовать абсолютно всё.

Сейчас, когда наша медицина шагнула вперёд, такие состояния стали квалифицироваться специалистами и как-то лечиться, а 30 лет назад даже понятий таких, как депрессия, навязчивые мысли или панические атаки, мы не знали. У нас были только психбольницы, где лечили психически больных людей, совсем потерявших рассудок. Поэтому я очень боялась даже с кем-то поделиться своим состоянием или пойти к какому-то врачу, чтобы меня не определили в такую больницу. Я ведь понимала, что полностью в своём уме, здраво мыслю, учусь почти на отлично. Никто и не подозревал, что происходило у меня внутри.

Так продолжалось почти год, и я уже до такой степени была внутренне измотана этими навязчивыми мыслями и паническими атаками, что думала: «Если совсем невмоготу станет, то закончу жить самоубийством, лишь бы прекратить эти душевные мучения».

Моя мама в это время стала каждую субботу ходить в Церковь христиан адвентистов седьмого дня. А через некоторое время она приняла водное крещение. Я же даже ей боялась полностью описать своё состояние и говорила просто, что мне плохо на душе, голова болит, жить не хочется, не вдаваясь в подробности. Мама мне много рассказывала о Боге, о смерти Иисуса Христа за мои грехи и посоветовала принять крещение, чтобы Бог смог мне помочь, так как моё состояние, скорее всего, было связано с влиянием злых духов. А я тогда в Бога не очень верила, хоть и ходила некоторое время с мамой в церковь. В школе нас учили, что Бога нет, а люди произошли от обезьян. Поэтому я не понимала, как могу принять крещение, если в Бога не совсем верю.

Но моё состояние не улучшалось, и я от отчаяния решила: «Попробую я поверить, что Бог есть и поможет мне, приму крещение. А вдруг?» Я тогда, как утопающий, ухватилась, как мне казалось, за соломинку, решив, что, если Бог не поможет, тогда уже буду вплотную думать о самоубийстве.

Верующие из церкви мне говорили: «Ты такая молоденькая, впереди столько соблазнов! Ты уверена, что хочешь заключить завет с Богом, приняв крещение? Ты готова соблюдать заповеди Бога?» А я думала: «Если бы вы знали, что мне нет дела ни до каких соблазнов: меня вообще ничто не радует в этой жизни! Если Бог вернёт меня к нормальной жизни, то да, я готова идти за таким Богом и слушаться Его!»

И вот наступил день крещения — я вошла в озеро со своими страхами, навязчивыми мыслями, депрессией… Я молилась, как человек, который когда-то привёл к Иисусу своего больного сына: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Евангелие от Марка 9:24). Пастор крестил меня, окунув в воду, и я вышла на берег. Самое первое, что я ощутила: пропали навязчивые мысли, страхи, в душе воцарился мир! Я была очень и очень удивлена и обрадована, и подумала: «Значит, Бог действительно есть, раз Он так невероятно помог мне! Значит, не зря мы живём на этой земле, и у жизни есть смысл, предназначенный Богом! Столько времени я промучилась, а Он так быстро меня исцелил!» И я решила: надо мне побольше узнать о Боге, Который совершил такое чудо в моей жизни, и соблюдать Его заповеди, чтобы Он всегда был со мною и помогал мне!

С тех пор прошло больше 28 лет, и по сей день Господь помогает мне в жизни, вдохновляет через Библию, дарит мир, радость в сердце и надежду на вечную жизнь!

Елена Осина

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.