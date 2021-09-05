Крещение младенцев лишает их свободы на всю жизнь

«Крещение младенцев в католической церкви лишает их свободы на всю жизнь», — заявила бывший президент Ирландии

В обращении к Оксфордскому университету бывшая президент Ирландии Мэри Макэлис сказала, что «каноническое право утверждает, что Церковь имеет право ограничивать, компрометировать и контролировать права членов Церкви благодаря договору о крещении, во время которого большинство из нас спали или плакали».

Катехизис Католической церкви говорит о крещении, что «став членом Церкви с этого момента, мы призваны повиноваться и подчиняться руководителям Церкви». Это утверждение всё чаще оспаривается образованными мирянами, которые указывают на то, что младенцы неспособны давать такие обещания.

Макэлис подчеркнула, что Церкви «необходимо найти альтернативу договору о крещении и вместо этого предложить своим членам возможность выразить добровольную приверженность этим обязательствам, когда они станут достаточно зрелыми для этого».

Источник: Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.