Чтоб Он услышал, мне кричать не нужно:

И тихий шёпот, и невольный вздох,

Любви слова и слово равнодушья —

Всё это слышит Вездесущий Бог.

И в час тоски, когда обидит кто-то,

Когда душа болеет от тревог,

Я вспоминаю, что мои заботы

Тебя заботят, Милосердный Бог.

И друг предаст, и кто-то самый верный

Забудет дома моего порог.

Такой, как есть, неправедной и скверной

Меня любить умеет только Бог.

И в час сомнений разум непослушный,

Всё испытав, к Нему стремится вновь.

И, всё простив, мне исцеляет душу

Лишь милость Божья и Его любовь.

А ты, кому теперь кажусь я странной,

Ты не пытался сердце расспросить?

Там пустота. Она болит, как рана,

И эту боль ничем не погасить.

И в пустоту твои уходят чувства,

И ты живёшь, не веря, не любя.

То свято место, что бывает пусто,

Господь оставил только для Себя.

Чтоб слышал Он, тебе кричать не нужно.

Пусть на тебе неверия печать,

Но слышит Бог твою больную душу,

Когда она пытается кричать.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.