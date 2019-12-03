Из цикла «Евангельское творчество Василия Поленова»

Сегодня речь пойдёт о полотне, которое цензура запретила называть так, как было предложено художником — Василием Поленовым.

В конце 1860-х годов Василий Поленов, вдохновлённый картиной Александра Иванова «Явление Христа народу», задумал полотно «Кто без греха?» («Христос и грешница»). Художник поставил перед собой задачу «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего Свой путь среди народа». Но между замыслом и реальностью пролегла пропасть в долгие 20 лет.

Первые эскизы и этюды к будущей картине «Христос и грешница» появились ещё 1870-х годах. Потом работа застопорилась, но в 1881 году, когда умирала сестра художника Вера Дмитриевна (близнец Василия Поленова), она взяла с брата обещание возобновить работу над картиной и, более того, попросила, чтобы полотно было большого формата. Василий Поленов исполнил данное сестре обещание.

Готовое полотно должно было выставляться на 15-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), которая открывалась в Петербурге 25 февраля 1887 года, но цензор не решился дать разрешение на участие картины Поленова в экспозиции. Ещё несколько должностных лиц осмотрели её, но так и не отважились включить в каталог выставки. Президент Академии художеств заключил, что «для образованных людей картина интересна своим историческим характером, но для толпы весьма опасна и может возбудить всякие толки». Тем не менее, картина была оставлена до посещения экспозиции императором.

Появившись на выставке, Александр III приобрёл несколько картин, а затем подошёл к Василию Поленову и долго рассматривал его полотно. Через некоторое время император объявил, что оставляет картину за собой. После того как стало известно, что картина приобретена императором, отношение к ней сразу изменилось. Уже и речи не было о том, чтобы не допускать её на выставку; более того, её перевесили в другое, лучше освещённое место. И, естественно, был напечатан каталог выставки, в который было включено это полотно.

То, что картина была куплена императором, фактически легализовало её, давало возможность экспонировать её на выставке, а затем и в музее. Если бы она была запрещена цензурой — а так вполне могло случиться, окажись она у Третьякова, — то её нельзя было бы выставлять в его галерее.

После выставки в Петербурге с согласия Александра III картина «Христос и грешница» также экспонировалась в Москве. Перед московской выставкой Поленовым были доработаны кое-какие детали, после чего он переправил дату создания полотна на 1888 год.

Через много лет после создания картины, в июле 1925 года, Поленов писал: «Картина была названа мною “Кто из вас без греха”. В этом был её смысл. Но цензура не разрешила поставить эти слова в каталог, а разрешила “Христос и грешница”».

Василий Поленов, как и Христос, хотел привлечь внимание не к грехам виновной, а к греховности её обвинителей. Поэтому главная мысль картины: «Кто из вас без греха?»

Людям всех времён свойственно скорее замечать грехи других, чем свои собственные. Василий Поленов же вторит Иисусу, говоря своим полотном: «Посмотрите на себя»…

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.