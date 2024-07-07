Все мы в этой лодке

Посмотрите на эту терпящую бедствие лодку. Не видите ли в ней себя?

Рембрандт ван Рейн (1606 – 1669) — один из самых известных художников в истории Нидерландов. Невероятный талант проявился у него ещё в подростковом возрасте, а к 25 годам парня уже считали настоящим мастером.

Картина Рембрандта «Христос во время шторма на море Галилейском», 1633 г. — одна из самых дорогих украденных работ в мире.

Хотя за свою жизнь Рембрандт нарисовал более 600 картин маслом, более 400 гравюр и более 2000 рисунков, «Христос во время шторма на море Галилейском» считается единственным морским пейзажем художника.

За основу взят библейский сюжет, описанный в двух Евангелиях — от Матфея и от Марка. Приведём эту историю в изложении евангелиста Матфея: «И когда вошёл Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы [так] боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?» (8:23–27).

Бушующий шторм неожиданно превратил спокойное Галилейское море в дикую силу природы. Рыбаки из последних сил стараются контролировать лодку. На борту царит хаос: кто-то свесился за борт, и его тошнит; другие пытаются избежать столкновения со скалами (в левом нижнем углу картины). Только один человек выглядит спокойным. И это Иисус. Его только что разбудили, и художник изобразил Его за несколько мгновений до того, как Христос произнесёт: «Умолкни, перестань!», превращая шторм в тихую и ясную погоду.

Один из учеников смотрит прямо на зрителя. И лицо его кажется знакомым. Дело в том, что Рембрандт поместил в терпящую бедствие лодку и себя самого.

А знаете, часто и нас захлёстывают волны жизни, мы из последних сил боремся с ветром, полагаясь лишь на себя. И только в критический момент вспоминаем о Боге. Почему-то в мирное время мы предпочитаем обходиться без Него, а когда гром грянет, бежим к Нему с молитвами. А Господь так хочет, чтобы мы обращались к Нему не только в трудный час, но и в радостях, и в повседневных делах! Мы не затрудним Его этим, не отвлечём от важных дел.

Подготовила Ирина Руканова