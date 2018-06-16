«Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?» (Матфея 8:27).

Иисус способен бури усмирять:

Услышав Голос, затихают штормы.

А люди удивляются опять:

«Кто Этот, что ветра Ему покорны?»

Кто Этот? — до сих пор стоит вопрос,

И многие из нас не разумеют,

Что Сын Творца и Сам Творец — Христос!

Стихии бушевать пред Ним не смеют.

Кто Этот для тебя? Взгляни вокруг —

Творенье дивно говорит о Боге,

Чтоб ты о Нём задумался, мой друг,

Чтоб обратить к Себе, спасая, многих.

Ирина Лаврухина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.