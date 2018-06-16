Кто Этот?

«Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?» (Матфея 8:27).

Иисус способен бури усмирять:
Услышав Голос, затихают штормы.
А люди удивляются опять:
«Кто Этот, что ветра Ему покорны?»

Кто Этот? — до сих пор стоит вопрос,
И многие из нас не разумеют,
Что Сын Творца и Сам Творец — Христос!
Стихии бушевать пред Ним не смеют.

Кто Этот для тебя? Взгляни вокруг —
Творенье дивно говорит о Боге,
Чтоб ты о Нём задумался, мой друг,
Чтоб обратить к Себе, спасая, многих.

Ирина Лаврухина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.

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