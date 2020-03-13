Кто изменил день поклонения Богу?

Если Закон Божий свят и совершенен, то кому понадобилось менять его? Кто старается обмануть всю землю? И стали ли вы жертвой этого обмана?

Содержание:

Зачем караулить пучок травы?

Суббота не была изменена посредством Божьего авторитета

Откуда пришла традиция соблюдать воскресенье?

Древнее пророчество

Кому повиноваться?



Зачем караулить пучок травы?

Однажды русский император прогуливался в одном из прилегающих к дворцу парков. Вдруг он увидел часового, стоящего на страже возле пучка травы, торчавшего из земли. Удивлённый присутствием часового в таком месте, царь спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Не могу знать, — отвечал часовой. — Я выполняю приказ начальника караула». Царь приказал вызвать начальника караула и спросил его: «Почему часовой охраняет пучок травы?» «Не могу знать, государь, но это делается согласно приказу. И так было всегда».

После тщательного расследования царь обнаружил, что никто во всём дворце не мог припомнить времени, когда бы часовой не стоял на этом месте. Царь приказал поднять архивы, и, к своему удивлению, обнаружил следующее.

За 100 лет до этого Екатерина Великая получила в подарок розовый куст чудесной красоты и, посадив его в том самом месте, приказала ежедневно выставлять там часового, чтобы кто-нибудь не затоптал прекрасных цветов. Куст этот давным-давно погиб, но часовой продолжал стоять, охраняя неизвестно что.

Многие люди искренне и преданно охраняют некоторые вещи, которые вовсе не являются священными. Многие христиане продолжают охранять учение, которое проникло в церковь благодаря традиции, но не является заповедью Божьей.

Одним из исключительных моментов, представленных в Священном Писании, является тот факт, что после сотворения мира в шесть дней, Бог покоился в седьмой день недели; благословил, освятил и отделил святую субботу для человека. В настоящее же время большинство христиан соблюдают как день Господень первый день недели — воскресенье. Естественно напрашивается вопрос: Кто же перенёс день покоя с седьмого дня недели на первый день? Как и когда это произошло?

Суббота не была изменена посредством Божьего авторитета

Господь заверил: «Не нарушу завета Моего и не переменю того, что вышло из уст Моих» (Библия, книга Псалтирь 88:35). «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Евангелие от Матфея 5:17).

В мире существует один документ, непосредственно вышедший из уст Божиих и адресованный человеку, — это закон Десяти заповедей, записанный в книге Исход 20:2–17. В четвёртой заповеди Бог сказал: «А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему». Поскольку Господь заявляет, что не переменит и не нарушит того, что вышло из Его уст, значит, Он не перемещал субботу с седьмого дня недели на первый. Бог строго-настрого запретил и человеку изменять Десять заповедей: «Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего» (Библия, книга Второзаконие 4:2).

Откуда пришла традиция соблюдать воскресенье?

Замещение седьмого дня недели первым днём, т. е. воскресеньем, как новым днём покоя для христиан, было постепенным переходом, совершавшимся в течение третьего, четвёртого и пятого столетий, и эта перемена была сделана отступившим христианством в угоду обычаям языческого Рима.

Первый день недели почитался солнцепоклонниками веками. Почему бы не ввести воскресенье в церковный обычай — а заодно и обрести язычников для Церкви? Так началось постепенное размывание устоев Церкви, процесс, растянувшийся на столетия.

Древнее пророчество

Давным-давно библейский пророк Даниил записал: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (книга пророка Даниила 7:25).

О ком здесь идёт речь? Кому понадобилось изменять Закон? Этому пророчеству соответствует только одна ветвь христианства. Только одна религиозная организация заявляет о своих правах на изменение Божественных законов. Обратите внимание, что на протяжении всей истории папство постоянно заявляло о своей особой власти, называя её Божьей.

Во время Реформации Мартин Лютер заявил, что путеводителем его жизни является Святое Писание, а не традиции церкви: «Библия и только Библия — вот мерило нашей веры и обычаев».

Иохан Экк, один из главных защитников папского вероучения, выступил против Лютера и заявил, что авторитет церкви выше Библии. Он бросил Лютеру вызов, указывая на то, что христиане вместо библейской субботы соблюдают воскресенье. Он писал буквально следующее: «Писание учит: “Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай, и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему”, — однако церковь перенесла соблюдение субботы на воскресенье собственной своею властью, и ты (Лютер) не найдёшь подтверждения этому в Писании» (Иохан Экк, «Против Лютера и др. врагов Церкви», с. 13).

Авторитетные приверженцы папства признают, что в Библии нет повеления о святости воскресного дня: «Вы можете прочесть Библию от Бытия до Апокалипсиса и не найдёте ни одной строчки, повелевающей святить воскресный день. Священное Писание повелевает религиозное соблюдение субботы — дня, который мы никогда не святим» (Кардинал Гиббонс, «Вера наших отцов», 1917 г., с. 72, 73).

«Катехизис католического вероучения для обращённых» 1911 года издания приводит следующую серию вопросов и ответов:

— Какой день является библейским днём покоя?

— Еженедельная суббота.

— Тогда почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы?

— Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла освящение с субботы на воскресенье (с. 50).

Кому повиноваться?

Как видим, воскресенье — исключительно человеческое установление. Да, оно возникло на раннем этапе истории Церкви. Но разве не трагично, что воскресенье появилось как символ, связанный с богом солнца, запятнанное отступничеством, как прямое наследие язычества? Печально, что Церковь так охотно, так слепо и опрометчиво приняла его!

Почему происходит подобное? Почему столь бросающаяся в глаза фальшь осталась незамеченной? Неужели мы невольно стояли на страже обычая, который вовсе не является священным? Вместо того чтобы охранять истину, мы хранили традиции.

Миллионы христиан совершают богослужения по воскресным дням, считая это своей священной привилегией. Они искренне молятся, веря, что выбранный ими день является истинным днём торжества нашего Господа над смертью. И Господь принимает их искренние молитвы. Но когда люди начинают понимать, что в этих экспериментах с Божественным законом не обошлось без заговора и интриг, они останавливаются и задумываются.

Теперь по-новому звучит обращённый к нам вопрос, заданный Иисусом учителям закона: «Зачем… преступаете заповедь Божию ради предания вашего?.. Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Евангелие от Матфея 15:3, 9).

Вопрос о субботе — это больше, чем выбор между двумя днями отдыха и общения с Богом. Суть вопроса глубже: будем ли мы повиноваться Богу или человеку, Христу или антихристу? Будем ли мы верны Христу и станем соблюдать Его седьмой день — субботу — или подчинимся повелению папства, соблюдая воскресенье?

Сегодня из глубины веков звучит адресованный нам призыв: «Изберите себе ныне, кому служить» (Библия, книга Иисуса Навина 24:15).

Пусть нашим ответом будут слова: «Я выбираю Иисуса Христа и заповеди Божии. Я буду «помнить день субботний, чтобы святить его».

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г