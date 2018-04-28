«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Псалом 138:7-10).

Господь Иисус впереди тебя, чтобы указать тебе правый путь, ибо Его пути святы.

Господь Иисус над тобой, чтобы излить на тебя Божественную любовь. Он призвал тебя быть послом Его любви.

Господь Иисус позади тебя, чтобы охранять тебя, потому что Он хочет расстроить коварство злых людей.

Господь Иисус под тобой, чтобы подхватить тебя, если ты падаешь. Он поднимет тебя из любой глубины.

Господь Иисус внутри тебя, чтобы через Свое присутствие успокоить тебя и укрепить, ведь Он знает, когда ты печален и слаб.

Господь Иисус вокруг тебя, чтобы вести тебя, ибо Он призвал тебя быть Его последователем.

Господь Иисус рядом с тобой, чтобы заключить тебя в Свои объятия, так как он хочет защитить тебя.

Будь уверенным, радостным и смелым, потому что куда бы ты ни пошел, туда же пойдет и Господь.

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2005 г.