Кумиры XXI века

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4–6).

Кажется, что уж какая-какая, а эта заповедь безнадёжно устарела. Какие кумиры, какие изображения? На дворе XXI век. Мы живём в свободной стране, у нас куча возможностей. Нам просто не нужны никакие кумиры, ведь это пережитки очень далёкого прошлого. Однако не всё так просто. Оказывается, что мы не так свободны, как это нам кажется. Применима ли эта заповедь хоть как-то в нашей современной жизни? Давайте об этом поговорим.

Что такое кумир? Сейчас это слово чаще используется, когда говорят о человеке, который может быть примером для подражания и восхищения. А раньше… раньше так называли идолов. Да-да, языческих богов, которых люди создавали своими руками, а потом поклонялись им, приносили им жертвы (и не всегда безвредные) и следовали их «приказам». Если один идол по каким-то причинам исчезал (был разрушен стихией, украден, испорчен), люди делали другой. И считали его таким же божеством, как и предыдущий. В общем, выводы делайте сами.

Но есть ли кумиры у нас? Определить это очень просто. Кумиры — это то, к чему мы накрепко привязаны. Всё, что мешает нам почувствовать жизнь во всей её красоте и многосторонности. Кумиры — это то, на алтарь чему мы приносим своё счастье. Вы можете не осознавать, что создали себе кумира, однако вся ваша жизнь будет крутиться вокруг одной точки. Алкогольная зависимость, игромания, беспорядочные отношения, наркотики, телевизор… да всё, что угодно. Всё, о чем можно сказать: «Я без этого не могу», «Без этого жизнь серая», «Я ради этого живу», — уже ваш кумир. Это могут быть как глубоко губительные вещи, так и нейтральные. Но самое опасное, что нашим идолом может стать то, что считается правильным и приятным. Да, и прекрасная работа, и любимый человек, и «дело всей жизни». Всё это отлично само по себе, но оно становится кумиром, как только начинает занимать в нашей жизни главное место.

Почему это плохо? Потому что мы созданы по-другому. Потому что главное место в нашей жизни должен занимать Бог. Когда мы ставим в центр своей жизни настоящего живого Бога, Который создал и любит нас, всё остальное становится на свои места. Невозможно будет выбить почву из-под наших ног, если нашей почвой, нашим основанием является Бог — Тот, Кто Самый надёжный и прочный на свете. Если мы ставим настоящего Бога под вопрос, а выбираем для себя кумира сами, всё уже не так основательно и прочно. Наша жизнь в таком случае зависит от того, что может в любой момент закончиться или сломаться. Не потому ли мы знаем о таком количестве самоубийств? Не потому ли люди добровольно желают убить себя, что теряют смысл жизни?

Библия описывает интересную историю израильского народа. Бог особенно выделил этих людей и особенно их благословил. Они шли к чудесной, плодотворной земле, которую им обещал Сам Бог. На своём пути они испытали столько Божьих чудес, что захватывает дух, когда читаешь о них в Библии. Бог Сам сопровождал их, огненный столп указывал, куда им идти. Но стоило только их предводителю Моисею отлучиться на 40 дней, как люди… сняли с себя золотые украшения и слепили себе идола.

Это кажется таким глупым, но мы сами мало чем отличаемся от израильтян. Как только мы перестаём чувствовать Божью помощь, мы плюём на всё и полагаемся на помощь идолов, которые сами же и создаём. Не золотых тельцов, но… зависимости, работу, пустые развлечения, людей. Заменяем одну привязанность другой, избавившись от одного «бога» делаем себе другого.

Заповедь говорит: «Не делай себе кумира». Не «не считай ничего кумиром», а «не делай». Бог хотел сказать нам, что мы своими собственными руками создаём себе идолов, к которым привязываем свою жизнь. Мы приносим им в жертву свою жизнь вместо того, чтобы жить в согласии с Богом и наслаждаться этой жизнью. Сейчас, когда мы привязываем свою жизнь к посторонним вещам, мы немногим отличаемся от идолопоклонников, приносящих жертвы деревянной статуе.

Люди создают себе кумиров и в ХХI веке. Им также кажется, что кумиры принесут удовлетворение или сделают жизнь лучше. Но они лишь заполняют ту пустоту, которая образуется в отсутствии Бога. Бог же хочет дать настоящее счастье. Поэтому говорит во второй заповеди: «Не делай себе кумира».

Виктор Марьин, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.