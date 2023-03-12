Археологи полностью раскопают древнюю купальню Силоам в Иерусалиме

Купальня Силоам — это несколько высеченных в скале бассейнов на южном склоне Вади-Хильве, расположенных за стенами старого города Иерусалима в южной части Города Давида.

Купальня Силоам была построена во время правления Езекии (715 – 687/6 г. до н. э.), 13-го царя Иудеи, согласно тексту Библии. Вода поступала из источника Гихон, который проходил по Силоамскому туннелю, также известному как туннель царя Езекии, который снабжал жителей города постоянным запасом питьевой воды, особенно во время осады.

Бассейны были реконструированы в период Второго Храма (516 г. до н. э. – 70 г. н. э.) и, вероятно, служили миквой, ритуальной купальней для тысяч паломников, которые собирались у купальни Силоам, прежде чем подняться через город Давида в Храм.

В Евангелии от Иоанна описывается, как Иисус послал слепого от рождения человека в купальню, чтобы завершить его исцеление.

С конца XIX века купальня стала центром археологических экспедиций со всего мира.

Управление древностей Израиля объявило, что вскоре будет предпринят новый проект, чтобы полностью раскрыть купальню Силоам. На первом этапе посетители смогут наблюдать за археологическими раскопками, а в ближайшие месяцы купальня Силоам станет доступна как часть туристического маршрута.

По материалам Седмица.Ru

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.