Очередную Выставку здоровья для пожилых людей провели адвентисты Москвы

Во второе воскресенье мая 150 человек, членов московского общества инвалидов районов Гольяново и Измайлово, посетили адвентистскую общину “Восточная”.

На первом этапе встречи пожилые люди приняли участие в организованной для них выставке здоровья. В доступной и наглядной форме гостям мероприятия представили преимущества применения восьми основных принципов здорового образа жизни, таких как: свежий воздух, правильное питание, умеренность, физическая активность, полноценный сон, достаточное употребление воды, солнечный свет, позитивные эмоции. Участники Выставки здоровья не только получили теоретические знания, но также узнали значение своего артериального давления, пульса, роста, веса и затем, на основании всех полученных данных, был определен биологический возраст каждого участника. К радости организаторов программы, многие из посетителей, несмотря на солидный возраст, уделяют достаточно внимания и времени сохранению и укреплению своего здоровья: занимаются скандинавской ходьбой, регулярно совершают прогулки на свежем воздухе, стараются правильно питаться. Но были и такие, кто впервые услышал о простых и доступных каждому человеку принципах здорового образа жизни. Гости программы задали немало вопросов, касающихся практического применения полученных знаний в повседневной жизни, и каждый получил компетентный ответ от инструкторов выставки здоровья. Некоторые посетители пожелали узнать больше о здоровом образе жизни и записались на кулинарные мастер-классы по приготовлению здоровой пищи, которые будет проводить для всех желающих отдел здоровья общины.

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После первой части встречи, посвященной здоровью физическому, пожилых людей пригласили на концерт христианской музыки, чтобы и душа была наполнена светом и добром. Юные исполнители порадовали зрителей концерта хоровым и сольным пением, а также инструментальной музыкой. Искреннее, внимательное отношение принесло отраду многим сердцам. А полезная, новая информация о здоровье вдохновила слушающих применять простые, но эффективные принципы здоровья на практике.

Елена Леухина,

Отдел информации общины “Восточная”

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.