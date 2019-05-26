Курение и атеросклероз сосудов ног

31 мая — День отказа от курения. Алексей Хацинский, врач пансионата «Наш Дом», рассказывает о практике восстановления больных в своей новой книге «Секреты здоровья и долголетия». Предлагаем вашему вниманию опыт восстановления мужчины, страдающего атеросклерозом сосудов нижних конечностей вследствие многолетнего курения.

Однажды ко мне на приём пришёл солидно одетый и гладко выбритый мужчина среднего возраста.

— Сможете ли вы мне чем-либо помочь? — спросил он. — Мне ставят диагноз — облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 3 – 4 степени. Знакомые рекомендовали посетить ваш пансионат, но я не уверен, поможет ли мне ваше лечение». Закончив говорить, мужчина откинулся на спинку стула, положив руки на свой внушительный живот и, прищурившись, посмотрел на меня испытывающим взглядом.

— Ваш диагноз непростой, — ответил я. — А что сейчас вас беспокоит?

— Да как что? — удивлённо сказал он. — Ходить почти не могу: двадцать шагов сделаю, и судорога мышцы сводит. Стопы постоянно холодные, пальцы мёрзнут. Хирург говорит, что гангрена может начаться и пальцы ампутируют. Мне это совсем ни к чему. Надо что-то делать. В больницу ложусь каждый год, а здоровье всё хуже и хуже. Понимаю, что и курить надо бросить, но никак не получается. Наверное, силы воли не хватает.

Осмотрев мужчину, я увидел, что ноги его, действительно, в плачевном состоянии. Стопы синюшного цвета и холодные на ощупь. Большой палец на правой стопе покраснел и немного опух. Пульсация артерий не прощупывалась. Исследования сосудов ног показали значительное сужение артерий, начиная с нижней части туловища, затем бёдер и голеней. Длительное курение, неправильное питание и малоподвижный образ жизни стали причиной таких серьёзных последствий у нашего гостя Александра Ивановича.

— Ваше состояние за 11 дней пребывания у нас радикально изменить будет сложно, — сказал я в конце осмотра. — Однако мы можем надеяться на улучшение и на избежание дальнейшего прогрессирования болезни. Сейчас я сделаю назначения, и ваш инструктор вскоре приступит к их выполнению. От вас уже с сегодняшнего дня требуется бросить курить. Не думайте, что это так сложно, до вас уже не один десяток наших гостей сделали это.

Прошли первые дни заезда. Александр Иванович с первого дня бросил курить, и его не так сильно тянуло к сигаретам, хотя стаж курильщика у него был большим. Для улучшения циркуляции крови в конечностях мы назначили ему контрастные ванны (иногда с добавлением измельчённого чеснока и горчицы), контрастные припарки и массаж ног. На отёчный палец правой стопы прикладывали компресс из активированного угля. Изменения в его состоянии появились уже через несколько дней. Мужчина заметил, что проходит уже большее расстояние, прошли судороги и стопы стали более тёплые. Через 8 дней наш гость проходил в среднем темпе около

1 км без остановки, прошли отёк и покраснение пальца стопы. Его настроение улучшилось, и он начал верить, что выздоровление возможно.

Незадолго до отъезда мы снова встретились, и он спросил меня:

— Может быть, мои сосуды уже очистились, еcли теперь я так много хожу, а ноги не болят?

Я объяснил ему, что процесс очищения сосудов занимает целые годы. А улучшение в его самочувствии наступило из-за того,что прошёл спазм артерий, который постоянно поддерживался никотином. Кроме того, благодаря правильному питанию и действию травяного настоя улучшились реологические свойства крови, и теперь она лучше проникает даже через суженные сосуды. Процедуры для ног стимулировали большой приток крови и рост дополнительных сосудов. Мелкие сосуды могут вырастать, подобно веточкам на деревьях, и образовывать коллатерали, то есть объездные пути подачи крови к тем местам, куда она плохо поступает из-за сужения основных просветов артерий. Эти процедуры ему следует делать и дальше. Но главное — не вернуться к сигаретам и строго придерживаться растительной диеты. Затем я рассказал ему об исследовании доктора Орниша из Америки.

В 1990 году американский кардиолог Дин Орниш опубликовал в известном медицинском журнале «Ланцет» результаты своего исследования. В течение года он занимался лечением больных мужчин с выраженным атеросклерозом сердечных артерий, многие из которых были кандидатами на аортокоронарное шунтирование. Группе, которая состояла из 25 человек, он предложил в течение года не курить, ежедневно посвящать время ходьбе, научиться контролировать стресс и придерживаться строгой вегетарианской диеты с минимумом растительных жиров. Через год доктор Орниш заявил, что у этих больных в среднем снизился уровень опасного холестерина на 37% и 82% всех суженых сосудов увеличили свой просвет.

Как было показано, атеросклеротические изменения в сосудах подверглись обратному развитию.

— Если вы проявите постоянство, — сказал я, — то ваш организм отблагодарит вас стойким улучшением в здоровье. Поэтому вашим лечением будет правильный образ жизни, конечно, без сигарет, и лучше, чтобы он длился всю оставшуюся жизнь.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.