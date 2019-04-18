Можно ли курить подросткам?

Курение в подростковом возрасте — это серьёзная проблема современности, о которой невозможно молчать. Согласно последним статистическим данным, с курением не понаслышке знаком каждый третий подросток в возрасте от 14 до 17 лет. Причём курят подростки не только табак…

Есть ли вред от кальяна

Многие утверждают, что кальян совсем безвреден и является прекрасной заменой сигаретам. Это кажется заманчивым. Но так ли всё безопасно, как нам твердят?

О серьёзных факторах риска читайте статью: Есть ли вред от кальяна

Вейпинг: что вреднее — курить или парить

Вейпинг — одно из набирающих популярность увлечений последних лет. Множество людей активно пропагандирует, что вейпинг не несёт такого вреда, как курение классических табачных изделий. Но говорить об этом пока рано. Масштабных исследований о влиянии электронных сигарет на здоровье вейперов и окружающих людей пока нет. Но мы можем сделать первые выводы, если посмотрим на состав жидкости для курения. О вреде каждого из её компонентов для человеческого организма читайте здесь: Вейпинг: что вреднее — курить или парить

Чем опасен спайс

На вид спайс — это обычная высушенная измельчённая трава. Однако эта натуральность сильно обманчива. Дело в том, что трава — это всего лишь наполнитель, который пропитывается или на который напыляется синтетическое вещество, обладающее психоактивным эффектом. Что происходит при употреблении спайса? Читайте об этом: Чем опасен спайс

Как табачная зависимость разрушает вашу внешность

Мешки и круги под глазами — наличие никотина в крови мешает заснуть, что и заставляет человека ворочаться с бока набок. А дефицит сна не добавляет красоты. Псориаз — если вы, имея табачную зависимость, выкуриваете пачку сигарет в день, то риск получить неприятное аутоиммунное заболевание кожи возрастает на 20%. Пожелтевшие зубы…

Продолжение читайте здесь: Как табачная зависимость разрушает вашу внешность

Есть ли у вас никотиновая зависимость?

Определить силу зависимости от никотина и шансы на успех в борьбе с вредной привычкой помогут простые тесты. Для их выполнения необходимо ответить на вопросы и сложить баллы, соответствующие вашим ответам. Пройдите тест здесь: Есть ли у вас никотиновая зависимость?

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2019 г.