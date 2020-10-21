Квашеная капуста: яркая, хрустящая, ароматная

Я довольно холодно отношусь к квашеной капусте, но капустку, приготовленную по этому рецепту, просто обожаю. Если всё сделать правильно, она получается яркая, хрустящая и ароматная. А вот и рецепт

Ингредиенты (на 1 ведро — 10 л):

✔капуста белокочанная поздняя — 8 кг

✔чеснок — 100 г (2 – 3 средних головки или 15 крупных зубчиков)

✔хрен (корень) — 100 г

✔зелень петрушки — 50 – 100 г

✔свёкла — 300 г

Рассол:

✔Вода — 4 л

✔Соль — 200 г (6 столовых ложек + 2 чайные ложки)

✔Сахар — 200 г (10 столовых ложек без верха или 8 столовых ложек с верхом)

Приготовление:

Разрезать кочаны на куски по 200 – 400 г. Кочерыжку удалить. Если делаете капусту не в ведре, а в банках, то кусочки должны удобно проходить через горлышко банки. Мелко нарезать очищенный чеснок и петрушку. Хрен натереть на тёрке или измельчить в блендере. Можно использовать покупной хрен, но без добавок типа сметаны. Свёклу очистить, нарезать листочками или крупными кубиками (не принципиально). Мы режем на кубики 1,5х1,5 см. Плотно уложить капусту в ведро или банки слоями, пересыпая эти слои чесноком, петрушкой, хреном и свёклой. Рассол вскипятить, дать немного остыть и тёплым залить в капусту. Закрыть ёмкость крышкой, сверху поставить гнёт. Оставить на 48 часов при комнатной температуре. Затем перенести в прохладное место (можно поставить в холодильник). Через 5 дней капуста готова. То есть 2 дня держим капусту в тепле и ещё 5 дней — в холоде. Приятного аппетита!

Такая капуста не предназначена для очень длительного хранения. Съесть её желательно в течение месяца.

Александра Третьякова

Интересные факты о квашеной капусте

✅Квашеная капуста — продукт ферментированный. Процесс ферментации создаёт условия для роста и размножения полезных бактерий — пробиотиков. Они восстанавливают баланс микроорганизмов в кишечнике, повышая численность полезных бактерий и угнетая рост и размножение патогенных.

✅Длительное употребление квашеной капусты (от 12 до 24 недель) провоцирует выраженную потерю массы тела. Действие связывается с угнетением всасывания жиров, повышением содержания в крови гормона сытости — лептина, а также с поддержанием популяций благородных бактерий в кишечнике.

✅Приём продукта 3 раза в неделю снижает частоту появления рака молочной железы на 72%. У мужчин, регулярно употребляющих квашеную капусту, снижается риск аденомы простаты.

✅Квашеная капуста и её сок (рассол) являются ценными источниками витамина К2. Это биологически активное вещество предотвращает отложение кальция и холестерина на стенках сосудов.

✅Квашеная капуста уменьшает потерю костной ткани. Эффект особенно выражен у женщин в период постменопаузы. Также выявлено снижение частоты переломов позвоночника и шейки бедра у лиц, рацион которых богат пробиотиками и витамином К2.

❗Квашеная капуста не рекомендуется при гипертонии, язвенной болезни и почечной недостаточности.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.